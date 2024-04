Sofia P duetta con Grido nel nuovo singolo “Animali”

La giovanissima liricista Sofia P torna su tutte le piattaforme digitali con un nuovo trascinante inedito prodotto da MasterMaind

SOFIA P pubblica su tutte le piattaforme digitali “ANIMALIA”, il suo nuovo singolo in collaborazione con GRIDO e prodotto da MASTERMAIND, pubblicato per Evox3music e distribuito da Believe Music Italia.

A pochi mesi dalla pubblicazione dell’ultima release: “Io Sono Sofia”, la giovanissima liricista torna con un nuovo trascinante inedito che conferma le qualità della sua penna e la sua forte carica interpretativa.

“ANIMALIA” è un brano che compara, tra il serio ed il faceto, le dinamiche della società umana a quelle del mondo animale. SOFIA P cavalca con disinvoltura il coinvolgente beat di ispirazione blues, firmato da MASTERMAIND, sfoggiando metriche ad incastro dalla tecnica magistrale che culminano in un inciso catchy dalla forte spinta liberatoria. GRIDO impreziosisce il brano con il suo flow ed il suo stile inconfondibile regalando una super strofa che completa il quadro delle similitudini restituendo, insieme a SOFIA P, un interessante spunto di riflessione sulla società attuale.

“Con questo pezzo ho realizzato un desiderio che avevo da tempo: giocare con le rime e sul microfono insieme ad un King della scena che mi ha fatto scuola” – dichiara SOFIA P.

“Adoro l’attitudine di Sofia, è catchy senza fare la modaiola. Quando il suo team mi ha proposto il feat ho accettato subito, il ritornello è un martello e ti resta in testa, divertirmi a giocare con il flow è stato naturale” – dichiara GRIDO.

“ANIMALIA” è, infine, la release che inaugura il percorso artistico di SOFIA P in questo 2024. Un’importante prova per la giovanissima artista che dimostra, così, di avere tutte le carte in regola per duettare sul beat con un’icona della scena urban nazionale, dando vita ad un brano freschissimo che non potrà che esaltare tutti gli appassionati del genere.