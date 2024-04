Previsioni meteo 18 aprile 2024: piogge diffuse da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 aprile 2024: maltempo su gran parte delle regioni italiane con piogge e neve in montagna

Condizioni meteo instabili sull’Italia a causa della discesa di un nucleo di aria fredda sulla nostra Penisola che ha visto il ritorno del maltempo e un brusco calo termico dopo il caldo fuori stagione dello scorso weekend. Nella giornata di oggi avremo piogge da Nord a Sud e anche domani il clima risulterà instabile con precipitazioni attese soprattutto al Centro-Sud. Il calo termico sarà sensibile, considerando anche i valori elevati in partenza, con una diminuzione attesa anche di 10°C, fino ad oltre 15°C sui settori montuosi, specie alpini. Dopo il caldo anomalo è atteso un periodo di sotto media termico, mediamente dai 2 ai 4°C.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 18 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con possibilità di deboli fenomeni sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio ancora molte nuvole con deboli piogge diffuse. In serata e nottata tornano condizioni di tempo più stabile ma sempre con cieli nuvolosi. Neve fino a 1200-1500 metri. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite ma con tempo asciutto, locali piogge su Toscana e Abruzzo. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata peggiora sui settori tirrenici con piogge e acquazzoni sparsi, nuvoloso ma asciutto altrove. Neve fino a 1500 metri. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sui settori Peninsulari, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulla Puglia. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .