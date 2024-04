Perso nelle radio e in streaming con il brano “MB”

In “MB” il giovane cantautore romano Perso continua a dipingere i suoi primi amori con la vitalità e l’autenticità che lo contraddistinguono

Il giovane cantautore romano continua a dipingere i suoi primi amori con la vitalità e l’autenticità che lo contraddistinguono, continuando a fare della gentilezza la sua cifra distintiva.

Anticipazione del primo album solista, in uscita per Pioggia Rossa Dischi, “MB” racconta la storia di due adolescenti che si innamorano per la prima volta. Un cane diviene la metafora delle emozioni: fedele compagno quando tutto va bene, viene lasciato a casa – per qualche ora – quando le cose si complicano e il cuore va in mille pezzi.

La canzone si conclude con l’immagine della stazione, luogo che assiste al passaggio di migliaia di persone, testimone di innumerevoli storie, compresa quella dei protagonisti, iniziata proprio con un treno, che non farà più ritorno.

MB, l’abbreviazione del nome della ragazza che ha ispirato la nascita brano, origine e depositaria di ogni sensazione.

PERSO, nato a Roma il 30 agosto 2006, si è avvicinato alla musica all’età di 6 anni, quando ha iniziato a studiare chitarra. A 13 anni ha affrontato il suo primo concerto in piazza a Cisterna di Latina. Successivamente ha incontrato StraStudio, dove ha inciso la sua prima cover, “Faccio un casino” di Coez. L’esperienza in studio lo ha così entusiasmato da decidere di procurarsi un taccuino per iniziare a scrivere parole, dalle parole la musica. È tornato in studio per registrare le sue canzoni e, insieme all’etichetta Pioggia Rossa Dischi, ha prodotto un album composto da 9 brani, di prossima pubblicazione.