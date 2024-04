La “teoria dello scemo”: così Lunin del Real Madrid ha fregato ai rigori il Manchester City

Lunin e la “teoria dello scemo”: così il portiere del Real Madrid ha fregato ai rigori il Manchester City parando il cucchiaio di Bernardo Silva

C’è un dibattito a distanza, di quelli fatti col telefono senza fili come da bambini, sulla vittoria ai rigori del Real Madrid sul Manchester City. Una partita giustamente messa tra le parentesi della storia del calcio contemporaneo come evento a sé, ben oltre il cammino in Champions dell’una o dell’altra. Ebbene, dall’Inghilterra i giornali si chiedono – letteralmente – “cosa sia passato per la testa a Bernardo Silva quando ha tirato il suo rigore come farebbe un papà che gioca col figlio al parco” (il Telegraph); e dalla Spagna rispondono: è stata… “la teoria dello scemo”.

Il rigore oggetto dell’inchiesta incrociata, per capirci, è questo:

E dunque: cos’é questa fantomatica “teoria dello scemo”? Trattasi di una mezza leggenda. Tra i portieri c’è una teoria secondo cui ai rigori un portiere non resta impalato ad aspettare un eventuale “cucchiaio” dell’avversario dopo che la sua squadra ne ha appena fallito uno. Per paura di fare la figura dello scemo. Lunin evidentemente ricordava che ai rigori della finale dei Mondiali tra Francia e Argentina, il Dibu Martínez disse a Dybala di tirare al centro, proprio perché Coman aveva fallito il suo tiro un attimo prima. Aveva dissotterrato un tesoro prezioso, svelato l’arcano. Lunin, che aveva cominciato la stagione al Real come terzo portiere, è un secchione. Se l’era appuntato.

Insomma: Lunin ha rilanciato, è andato all in. Ha pensato che Bernardo Silva (uno che notoriamente non sbaglia una scelta nemmeno sotto costrizione fisica, l’emblema del calciatore pensante) sapesse della “teoria dello scemo” e l’ha usata al contrario. Specchio riflesso. O come, più o meno, diceva Forrest Gump: “scemo è chi lo scemo fa”. Visto che Modric aveva appena sbagliato il suo rigore il portiere ucraino è rimasto al centro… e Bernardo Silva ha abboccato.

Insieme a Kepa e Luis Llopis, Lunin aveva preparato bene il modo di tirare i rigori del City. Aveva studiato. E infatti poi l’ha confermato nelle interviste post-partita: “Uno lo dovevano tirare al centro. Meno male che è andata bene”. Chiamalo scemo…