Geppi Cucciari dialoga con Marco Pelle alla Bocconi

Ospite dell’Università Bocconi, la conduttrice televisiva e attrice comica Geppi Cucciari parlerà agli studenti e al pubblico di comicità, soprattutto al femminile

Nuovo appuntamento per Off the Record, il ciclo di incontri con i grandi protagonisti a cavallo tra cultura, spettacolo e imprenditoria ideato e condotto dal coreografo e Academic Fellow Bocconi Marco Pelle.

Il 18 aprile alle 18:15 l’ospite nell’Aula Franceschi dell’Università Bocconi sarà Geppi Cucciari, la pungente comica che ha conquistato il pubblico italiano con i suoi monologhi a Zelig per poi affermarsi come attrice e conduttrice televisiva. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino il suo percorso e riflettere sul ruolo che ricopre oggi la comicità, in particolar modo quella femminile, in un ambiente dominato prevalentemente da figure maschili. Un dialogo condotto tra attualità, lavoro e naturalmente tanta vis comica, perché insieme al sorriso e all’ironia, la comicità rappresenta uno strumento fortissimo di divulgazione e di libertà di parola. Soprattutto nei momenti più bui della storia, la satira si è sempre rivelata espressione di una verità scomoda.

Geppi Cucciari è autrice e conduttrice televisiva. Laureatasi in Giurisprudenza, nel 2001 è entrata a far parte del laboratorio artistico del programma TV Zelig, dando inizio a una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Molto amata dal pubblico, ha portato la sua verve comica sul palco del Festival di Sanremo nel 2012 e nel 2017, alla conduzione della cerimonia di nomination dei premi David di Donatello al Quirinale e ha condotto le ultime tre edizioni della finale del Premio Strega. Da gennaio 2023 conduce Splendida cornice su Rai 3, dove aveva già condotto Rai Pipol, nel 2020 e il programma Che succ3de? In onda dal 2020 al 2022. Dal 2015 conduce con Giorgio Lauro su Radio 1 il programma radiofonico Un giorno da pecora e dal 2017 porta in teatro il monologo Perfetta, scritto per lei da Mattia Torre. Ha interpretato anche numerose pellicole cinematografiche, tra cui Grande Grosso e Verdone di e con Carlo Verdone, L’arbitro di Paolo Zucca e Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi.

A introdurre sarà Alex Turrini, Director, MSc in Economics and Management in Arts, Media, Culture and Entertainment, Università Bocconi Comitato Arts & Humanities Università Bocconi.

Off the Record nasce dal desiderio di portare in Bocconi artisti unici, con uno statement importante da condividere e con una storia unica da raccontare. Gli incontri sono aperti agli studenti dell’Università Bocconi, ma anche al pubblico esterno.

La serie di dialoghi è coordinata da Marco Pelle, Accademico Olimpico, coreografo residente del New York Theatre Ballet e dal 2017 Academic Fellow dell’Università Bocconi di Milano, dove insegna all’interno del dipartimento Social and Political Sciences un corso su Performing Arts Management. Per la Bocconi, è anche ideatore di GuiDance, un corso di danza extra curriculare inclusivo e aperto a tutti gli studenti, e degli incontri Off the Record, che hanno ospitato artisti del calibro di Alessandra Ferri, Saturnino, Ermal Meta. Creato come un dialogo intimo senza ricerca di pettegolezzi, Off the Record, si pone come obbiettivo quello di condividere percorsi umani e artisti unici, esemplari e ispiranti.