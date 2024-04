Galapagos ferma la ricerca Car-T mirata al CD19 per il lupus

La biotech belga Galapagos ha interrotto lo sviluppo del progetto GLPG5101, una CAR-T mirata al CD19 per il lupus eritematoso sistemico refrattario

La biotech belga Galapagos ha interrotto lo sviluppo del progetto GLPG5101, una CAR-T mirata al CD19 per il lupus eritematoso sistemico refrattario (rSLE), a causa di un mercato competitivo giudicato sovraffollato. Nella presentazione dei risultati finanziari per il 2023, l’azienda ha dichiarato di aver ridotto circa 100 posizioni in tutta l’organizzazione per allinearsi a una “rinnovata attenzione all’innovazione”.

Lo scorso agosto, Galapagos aveva dichiarato di aver presentato una domanda in Europa per avviare lo sviluppo di Fase I della sua terapia cellulare CD19 CAR-T in pazienti con LES refrattario, ma da allora ha fornito pochi dettagli. Tale sviluppo è stato ora interrotto, anche se GLPG5101 rimane in fase II di sperimentazione per il linfoma non-Hodgkin (NHL) recidivato/refrattario, secondo quanto riportato sul sito web dell’azienda.

Alla fine dello scorso anno, in occasione del congresso dell’American Society of Hematology (ASH), l’azienda ha riferito che 6 dei 7 pazienti NHL valutabili avevano risposto al trattamento con GLPG5101 nello studio di Fase II ATALANTA-1, compresi 4 che hanno ottenuto risposte complete. La terapia presenta inoltre “un profilo di sicurezza incoraggiante”.

Durante la conferenza stampa di pochi giorni fa, l’amministratore delegato di Galapagos, Paul Stoffels, ha dichiarato che molte aziende hanno già avviato studi su CAR-T CD19 per il lupus con candidati “molto più avanzati”. “Al momento stiamo sviluppando questo farmaco in oncologia. Non abbiamo un prodotto approvato. Altre aziende possono utilizzare i loro prodotti approvati in quello spazio, e questo è molto difficile da raggiungere dal punto di vista della concorrenza”, ha dichiarato.

Tra le aziende farmaceutiche e biotecnologiche che si sono impegnate a valutare le CAR-T nel campo delle patologie autoimmuni figurano Novartis, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Autolus, TG Therapeutics e Allogene.

L’interruzione del programma per il lupus arriva mentre un articolo del NEJM, pubblicato questa settimana, sottolinea il potenziale di remissione prolungata delle terapie CAR-T utilizzate per la cura delle malattie autoimmuni.

Galapagos ha ancora un altro programma nel LES: un inibitore di TYK2 denominato GLPG3667, attualmente in fase di sviluppo intermedio. GLPG3667 è in fase di studio nella Fase II come potenziale trattamento anche per la dermatomiosite.

Tuttavia, secondo il responsabile dell’immunologia Daniele D’Ambrosio, l’azienda non sta calando il sipario sulle CAR-T nelle malattie autoimmuni. “C’è un potenziale in diverse indicazioni. Non abbiamo intenzione di abbandonare questo settore”, ha dichiarato, aggiungendo: “La questione è assicurarsi di avere la CAR-T ottimale… da sviluppare in queste indicazioni – ed è qui che pensiamo di cercare le migliori modalità possibili per avere successo in quest’area”.

Galapagos sta ricostruendo la sua pipeline dal 2022, dopo aver abbandonato i programmi sulla fibrosi e sulle malattie renali per puntare sulle terapie CAR-T di nuova generazione attraverso le acquisizioni di CellPoint e AboundBio.

Il mese scorso ha aggiunto un altro tassello al suo portafoglio di prodotti oncologici grazie a un accordo per la scoperta di farmaci chemioproteici con BridGene Biosciences del valore potenziale di oltre 700 milioni di dollari.

L’azienda ha recentemente completato il trasferimento ad Alfasigma delle attività di Jyseleca (filgotinib), una decisione che, secondo gli analisti di UBS, ha permesso a Galapagos di diventare “una biotech pureplay” in fase clinica, focalizzata sull’oncologia e l’immunologia, con un’interessante piattaforma CAR-T point-of-care che potrebbe risolvere i lunghi tempi di somministrazione delle terapie CAR-T esistenti – uno dei principali svantaggi delle terapie CAR-T attualmente in commercio.

Tuttavia, secondo gli analisti, saranno necessarie ulteriori attività di sviluppo commerciale per consentire una svolta nella ricerca e sviluppo.