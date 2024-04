Eruzione del vulcano Ruang: scatta allerta tsunami in Indonesia

Allerta tsunami in Indonesia, dove il vulcano Ruang, nell’isola di Sulawesi, sta eruttando lava e cenere. Evacuazioni in massa, chiuso l’aeroporto di Manado

È allarme in Indonesia per il rischio che possa verificarsi uno tsunami dopo l’eruzione del vulcano Ruang: le autorità hanno disposto l’evacuazione immediata delle persone presenti nel raggio di sei chilometri. Alcuni siti web parlano di 11 mila persone.

Non è la prima volta che nella regione si verifica uno tsunami in seguito a fenomeno di eruzione: nel 2018 si generò un violentissimo tsunami lungo le coste di Sumatra e Giava, in seguito all’eruzione del vulcano Anak Krakatau: i morti furono 430.

DOVE SI TROVA IL VULCANO DI RUANG

Il vulcano di Ruang si trova sul lato settentrionale dell’isola di Sulawesi e nelle ultime 24 ore ha avuto già cinque grandi eruzioni (dati Centro indonesiano per la vulcanologia). L’attività sismica è stata particolarmente vivace a partire dall’inizio di aprile: due giorni fa il vulcano ha espulso una colonna di fumo e cenere altissima. Al momento l’allerta per il vulcano è stata alzata al livello 4, il più alto, mentre l’aeroporto di Manado è stato chiuso per 24 ore a causa della cenere.

Su X circolano immagini impressionanti del vulcano Ruang in eruzione.