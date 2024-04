A1 volley: la finale scudetto Perugia-Monza in diretta su Rai Sport e Rai Italia

Volley, con Rai Italia la finale della Serie A è mondiale. In diretta sul canale per l’estero, oltre a Rai Sport, tutta la serie scudetto tra Perugia e Monza

Rai Italia porta la finale del campionato italiano di volley maschile nel mondo. Scatta, giovedì 18 aprile, la fase finale del torneo, e la serie di sfide tra Perugia e Monza – una specie di rivincita della Coppa Italia vinta dagli umbri – verrà proposta nei cinque continenti anche su Rai Italia che ne ha seguito l’intero campionato sin dalla prima sfida della stagione.

Gli umbri, secondi in regular season, hanno eliminato Verona e Milano nel corso dei primi due turni di playoff, mentre la compagine brianzola è la grande rivelazione del torneo: dopo il quinto posto in campionato, infatti, ha eliminato prima Civitanova e poi i campioni d’Italia in carica di Trento, e sempre in trasferta, espugnando il palazzetto delle avversarie nella decisiva gara 5.

Alla vigilia della serie finale, tuttavia, sarà la corazzata umbra partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del secondo tricolore della propria storia dopo quello vinto nel 2018 e le cinque sconfitte tra il 2014 e il 2022. Prima finale della storia per i brianzoli, che hanno già conquistato comunque lo spot per la Champions League del prossimo anno.

La serie finale Perugia-Monza comincerà in Umbria giovedì 18 aprile, con la prima palla giocabile alle 20.30 e il racconto in diretta su RaiSport HD e su Rai Italia a cura di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.