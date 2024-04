6 App per smartphone che possono essere a rischio sicurezza in Italia

Le app mobili più popolari potrebbero rappresentare un rischio significativo per la sicurezza, specialmente in Italia: ecco quali

Allungare i numeri di accesso e scaricare una nuova app può sembrare innocuo, ma indagini e ricerche indicano che alcune applicazioni possono diventare pericolose per la vita, specialmente in Italia. Secondo un rapporto di BankMyCell, esistono 8,93 milioni di app per smartphone nel mondo. Tuttavia, non tutte le app sono sicure per te.

Josh Gordon, un esperto di tecnologia presso Geonode, condivide le sue conoscenze sulle sei applicazioni critiche che possono compromettere la tua sicurezza in Italia, fornendo le ragioni per ciascuna app e consigli esperti.

“Installare un’app senza averla precedentemente ricercata è come invitare uno sconosciuto a casa tua senza prima controllare le sue credenziali”, afferma Josh Gordon.

I Sei Pericolosi

In base a un post su LinkedIn, un’app può influenzare una persona in modi diversi. Qui, ti forniremo un’analisi dettagliata delle app più pericolose che gli italiani cercano di evitare.

Google Traduttore

Questo semplice strumento di traduzione può creare barriere comunicative. Le sue traduzioni inaccurate possono fraintendere istruzioni importanti, portando a gravi incomprensioni. Inoltre, potrebbe esporre gli utenti a truffe e rischi per la sicurezza. Secondo un rapporto di Bromberg, Google Traduttore ha una capacità preoccupante di produrre errori e problemi di comunicazione, che possono creare anomalie tra locali e turisti.

“È preferibile verificare le traduzioni con persone del posto o esperti bilingue”, consiglia Gordon.

Uber

Le leggi locali sui taxi e le tariffe elevate rendono Uber costoso e limitato in Italia. Ci sono stati episodi di minacce alla sicurezza personale a causa di incomprensioni e disaccordi sul prezzo.

Gordon suggerisce di utilizzare i servizi di taxi locali, che sono regolamentati e affidabili.

Tinder

Uno studio condotto da Phys Org rivela un aumento significativo dei crimini informatici tramite app di incontri. In Italia sono stati segnalati casi di furto di informazioni personali e aggressioni fisiche originati da Tinder.

“Evita di condividere informazioni personali e scegli luoghi di incontro pubblici”, raccomanda Gordon.

Airbnb

Sebbene l’uso di Airbnb in Italia possa sembrare conveniente, può portarti in zone non verificate e insicure. Rapporti recenti suggeriscono case truffa e episodi di violenza legati ad Airbnb.

Gordon consiglia di utilizzare hotel o servizi di affitto a breve termine di comprovata reputazione.

Snapchat

La funzione di geolocalizzazione presenta significative minacce alla privacy, che potrebbero portare a stalking o crimini mirati.

Secondo Gordon, “Disattiva i servizi di geolocalizzazione sulle piattaforme social, specialmente quando sei in viaggio.”

Last Minute

L’applicazione di prenotazione viaggi è stata associata a numerose truffe e casi di prenotazioni false in Italia, come riportato da uno studio di Aura.

“Verificare le offerte con i siti web ufficiali delle compagnie aeree o degli hotel è più sicuro”, consiglia Gordon.

Consigli per essere App-Smart in Italia

I seguenti suggerimenti pratici ti aiuteranno a scegliere le app giuste quando viaggi in Italia:

Ricerca attentamente ogni app, inclusi le recensioni degli utenti e i controlli di legittimità. Mantieni il numero di app installate al minimo e scarica solo quelle necessarie. Presta attenzione alle tue impostazioni sulla privacy, in particolare per le app con accesso alla tua posizione e ai tuoi dati privati. Aggiorna regolarmente le tue app per mantenere le funzionalità di sicurezza più recenti. Riconsidera l’uso di siti di social network che mostrano la posizione o qualsiasi dato personale.

Al centro di questa questione c’è la consapevolezza e la vigilanza. Man mano che il mondo digitale si evolve, gli utenti devono rimanere attenti e cauti, adattandosi al panorama in continua evoluzione della sicurezza su Internet. Scegliendo con saggezza le app e utilizzandole con giudizio, possono godere delle bellezze dell’Italia senza spiacevoli sorprese digitali.

Ricorda queste parole di Josh Gordon: “Prima di cliccare su ‘installa’, assicurati di aver fatto i tuoi compiti. Come ogni investimento, fare una ricerca sull’app in anticipo può risparmiarti potenziali mal di testa in futuro.”