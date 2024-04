Videogame a tema storico: una passione intramontabile

I videogiochi possono abbracciare svariati generi e si rivelano pertanto in grado di soddisfare i gusti di molteplici tipologie di utenti. Videogame sportivi e platform sono quelli che vanno per la maggiore, ma forse non tutti sanno che esiste anche la categoria dei videogame a tema storico, che si riassumono perlopiù in giochi d’azione et similia. A sua volta, questa categoria si può dividere in videogiochi ambientati nell’antico Egitto, nell’antica Roma o nell’antica Grecia come al tempo delle guerre napoleoniche o nel Medioevo. Non mancano inoltre i videogiochi sui pirati, sulla preistoria o ispirati ai più famosi conflitti bellici. Anche alcuni titoli western possono essere considerati a tutti gli effetti a tema storico.

Nella ristretta cerchia dei videogame ambientati nell’antico Egitto rientrano titoli famosi come Assassin’s Creed: Origins, il primo RPG della celebre serie. Nel vasto panorama dei giochi digitali che riflettono l’argomento, però, bisogna includere anche delle slot come il titolo storico Book of Dead in pieno stile Indiana Jones. Va da sé che le grafiche volte a creare le atmosfere tipiche richiamano alla mente i più classici elementi dello scenario di base. I giocatori si ritroveranno probabilmente ad agire nel bel mezzo di un deserto o all’interno di una piramide e i nemici verranno facilmente individuati in qualche mummia o nella reincarnazione di un grande faraone.

Anche tra i titoli dedicati al mondo dell’antica Grecia figura un capitolo di Assassin’s Creed, ossia Odissey, uscito nel 2019. In questo caso ci troviamo di fronte all’undicesimo capitolo della saga, che rappresenta proprio il seguito di Origins. Tutto ha inizio quando il personaggio di Layla Hassan ritrova la lancia del re di Sparta Leonida, che si era spezzata dopo la battaglia delle Termopili. Con l’ausilio di Victoria Bibeau, Layla recupera il DNA di una coppia di fratelli vissuti nel V secolo a.C. e a quel punto l’obiettivo diventa trovare l’ubicazione del Bastone di Ermete Trismegisto. Di tutt’altro tenore è invece Total War Saga: Troy, un titolo strategico e al tempo stesso arcade, con tanto di modalità multiplayer fino a 8 giocatori.

Tra i videogame sull’antica Roma spiccano inevitabilmente i titoli legati ad Asterix, il celebre gallo del fumetto francese. Negli anni ‘90 il personaggio ha fatto spesso capolino sulle console della SEGA. Ad oggi il gioco più recente è però Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir del 2019 . Un’avventura dinamica nella quale Asterix e il fido compagno Obelix sono chiamati a proteggere un megalite monolitico il cui potere servirà per proteggere il loro popolo da una minaccia annunciata…

Molto più ricco è il panorama di videogiochi ambientati nel Medioevo. Oltre che a svariati titoli della solita saga di Assassin’s Creed bisogna prendere in considerazione i capitoli di Age of Empires e di Lords of the Realm. Esiste anche un gioco di The Sims che fa parte di questa categoria, il cui nome è non a caso The Sims: Medieval, in cui non ci si occupa della gestione di un semplice nucleo familiare, ma dell’organizzazione di un vero e proprio regno. I temi storici continuano ancora oggi ad essere sfruttati volentieri dalle software house. In futuro potrebbero arrivare quindi molti altri titoli videoludici di questo tipo.