Ultimo annuncia il suo nuovo disco “Altrove”: ecco quando uscirà

Ultimo torna a sorpresa e soddisfa l’attesa dei fan svelando “Altrove”, il nuovo album di inediti. Il progetto, il sesto in studio, uscirà venerdì 17 maggio

Nei giorni scorsi aveva preannunciato novità via social, ora il momento è arrivato: Ultimo torna a sorpresa e soddisfa l’attesa dei fan svelando “Altrove”, il nuovo album di inediti. Il progetto, il sesto in studio, uscirà venerdì 17 maggio sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe e da ora è disponibile in pre-order.

Nell’Altrove di Niccolò Moriconi -che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e preordinabile da subito nei formati cd, cd autografato, vinile e vinile autografato– c’è spazio per 8 nuovi brani, 8 istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione.

Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano -con all’attivo 66 dischi di platino e 21 dischi d’oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream collezionati su Spotify– ha tracciato per raccontarsi in modo inedito, accompagnando per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé.

ULTIMO IN TOUR

Nuova linfa musicale per il suo pubblico universale, che da mesi sta scaldando i motori per un’estate a tutto live con Ultimo Stadi 2024 – La favola continua. Il tour è già da record, con 10 date tra cui la data zero del 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Proseguirà con un’unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e infine la tappa conclusiva del 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, anche quest’ultima già esaurita.