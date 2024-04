Previsioni meteo 17 aprile 2024: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 aprile 2024: peggioramento del tempo e piogge su gran parte del Centro Italia con crollo termico

Condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni del Centro Italia a causa dell’arrivo di un nucleo di aria fredda e instabile. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile al Nord e al Sud, mentre al Centro non mancheranno piogge nelle zone interne e neve sui rilievi appenninici attorno ai 1000 metri di quota. Tutto ciò per un cambio circolatorio con fresche correnti settentrionali che porteranno una fase di sotto media termico anche sull’Italia. Nel complesso la settimana trascorrerà infatti con temperature inferiori alle medie del periodo al nord e settori interni del centro, mentre saranno ancora oltre le medie all’estremo sud. Precipitazioni nel complesso inferiori alle medie, fatta eccezione per i settori alpini e localmente del versante Adriatico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito con possibilità di deboli fenomeni specie sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto salvo residue precipitazioni su Friuli Venezia-Giulia e Romagna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in transito, locali piogge sulla Liguria. Neve fino a 600-800 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni diffusi. Al pomeriggio ancora fenomeni su Marche, Abruzzo e Lazio, migliora altrove. In serata tornano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi ovunque, residue piogge sull’Abruzzo. Neve in calo fino a 1000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Campania, Calabria e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni sparsi sui settori Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata tempo in peggioramento coin piogge e temporali localmente anche intensi. Neve in calo fino a 1000 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .