Napoli farà la stessa fine di Pompei: un documentario svizzero scatena polemiche

Napoli farà la fine di Pompei: il documentario horror della tv svizzera sui Campi Flegrei. “Il supervulcano che minaccia l’Europa” è virale su YouTube

Non il Vesuvio. Saranno i Campi Flegrei a distruggere Napoli. Con un’esplosione magmatica, e una pioggia di ceneri roventi. Morte e devastazione, “inevitabili”. Per Rsi, la tv pubblica svizzera in lingua italiana, Napoli ha un destino segnato, lo stesso di Pompei. Il documentario, che da giorni è diventato virale anche su Youtube ha un titolo efficace: “Napoli, il supervulcano che minaccia l’Europa”. 42 minuti e 24 secondi durante i quali, in un crescendo d’ansia a tensione, parlano gli esperti, e l’animazione grafica fa il resto: Piazza del Plebiscito in fiamme, le nubi ardenti che sciolgono la città, la sola collina di San Martino risparmiata (non se ne capisce il motivo, visto che le ceneri dovrebbero cadere a piombo dalla stratosfera) in un paesaggio postatomico.

Secondo il reportage i Campi Flegrei sono una enorme pentola in ebollizione, che “incombe su tutto il sud Italia”, non solo su Napoli. “Alcuni scienziati ritengono che i Campi Flegrei siano responsabili della scomparsa dell’uomo di Neanderthal, 40 mila anni dopo ci sono segnali di risveglio, la catastrofe potrebbe avvenire in qualsiasi momento”.