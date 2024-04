Le “Architetture sostenibili” ad Art Night stasera su Rai 5

“Architetture sostenibili” è il documentario in prima visione in onda mercoledì 17 aprile alle 21.15 su Rai 5 per “Art Night” con Neri Marcorè

Cambiamento climatico, inquinamento, megalopoli ed emissioni di CO2: “Architetture sostenibili”, il doc in prima visione in onda mercoledì 17 aprile alle 21.15 su Rai 5 per “Art Night” con Neri Marcorè, racconta l’avanguardia nello sviluppo di un’architettura sostenibile per le generazioni future, tra progetti ed edifici che affrontano le sfide globali, ma allo stesso tempo migliorano la vita quotidiana.

Bjarke Ingels di Big, ad esempio, ha un progetto che aiuterà a proteggere Manhattan dalle inondazioni, mentre a Parigi gli architetti danesi dello studio Sla costruiranno un edificio verde in cima alla strada più inquinata dove le piante puliranno l’aria, ridurranno il rumore del traffico e raffredderanno gli appartamenti. La Città di Buenos Aires e Gehl Architects, invece, hanno trasformato una zona di baraccopoli, integrandola fisicamente e socialmente con il resto della città.

E si può costruire senza emissioni di CO2 in futuro? A Copenhagen i materiali riciclati sono utilizzati dall’innovativo architetto Anders Lendager in un progetto di edilizia abitativa su larga scala che riduce l’impronta di CO2 dell’80%. E in Svezia la Cf Ṁller costruisce case a dieci piani usando legno massiccio invece di cemento riducendo a zero le emissioni di CO2. Tutti esempi ispiratori di come è possibile vivere e costruire in futuro in modo più sostenibile.