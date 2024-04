K-Line e Nippon Gas Line fondano società per trasporto di CO2 liquefatta

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. e Nippon Gas Line Co., Ltd. costituiscono una società di marketing per fornire un servizio integrato di trasporto di CO2 liquefatta

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. e Nippon Gas Line Co., Ltd. hanno annunciato l’accordo per costituire una società di marketing con lo scopo di fornire un servizio integrato, senza soluzione di continuità ed efficiente, di trasporto di CO2 liquefatta.

Il governo giapponese sta promuovendo lo sviluppo di un ambiente imprenditoriale per avviare progetti CCS entro il 2030 nella sua “Politica di base per la realizzazione di GX”. Ha in programma di sostenere la ricerca e lo sviluppo aziendale per ampliare la catena del valore CCS e allo stesso tempo ridurre i costi introducendo una struttura hub e cluster. In relazione al suo sviluppo, è stato studiato il trasporto transfrontaliero di CO2 e la creazione di un sistema di trasporto integrato mediante la combinazione di vettori di CO2 liquefatti di varie dimensioni.

Il gruppo “K” Line sta promuovendo una serie di iniziative a sostegno di un’attività a basse e zero emissioni di carbonio delle proprie attività e della propria società in conformità con la propria politica ambientale a lungo termine, “K” Line Environmental Vision 2050.

La linea “K” avvierà quest’anno le operazioni di trasporto di CO2 liquefatto per Northern Lights, il primo progetto CCS su vasta scala al mondo. “K” Line ha creato un team dedicato per la gestione delle navi portaerei a CO2 liquefatto in “K” Line LNG Shipping (UK) Ltd. e sta lavorando per realizzare operazioni sicure e affidabili.