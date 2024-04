Il film “Cut! Zombi contro zombi” stasera su Rai 4: la trama

Una commedia horror in prima serata su Rai 4: in onda il film “Cut! Zombi contro zombi” di Michel Hazanavicius, ecco la trama

Una commedia che fa il verso al genere horror in prima visione per la serata di Rai 4 in onda mercoledì 17 aprile alle 21.20: “Cut! Zombi conto zombi” racconta di una scalcagnata troupe televisiva francese che deve girare un film horror sugli zombi ricavato da un format acquistato dal Giappone.

I margini di adattamento sono minimi e ci sono due condizioni fondamentali che rendono il tutto molto difficoltoso: il film deve essere realizzato in piano sequenza e deve andare in onda in diretta televisiva! Ben presto le cose si complicano e la stessa troupe si troverà a interagire con veri zombi.

Il francese Michel Hazanavicius, regista del film premio Oscar “The Artist” e della saga comico spionistica “Agente 117”, adatta per il mercato europeo il film cult giapponese “Zombie contro zombie – One Cut of the Dead” ma non si limita a farne un semplice remake: “Cut! Zombi contro zombi” è infatti un meta-remake, ovvero un rifacimento dichiarato dagli stessi personaggi del film.

Un’operazione singolare che tiene intatto il divertimento dell’opera originale e si avvale di grandi professionisti del cinema come Romain Duris, Bérénice Bejo e Matilda Lutz. A seguire, sarà trasmesso il film da cui tutto ha avuto inizio: “Zombie contro zombie – One Cut of the Dead” (2017) di Shin’ichirō Ueda.