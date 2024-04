Genmab trova accordo per l’acquisto di ProfoundBio

Genmab ha continuato a espandere la propria presenza nel settore degli anticorpi-farmaco coniugati (ADC) con un accordo per l’acquisto di ProfoundBio

Genmab ha continuato a espandere la propria presenza nel settore degli anticorpi-farmaco coniugati (ADC) con un accordo per l’acquisto di ProfoundBio per 1,8 miliardi di dollari in contanti. L’operazione consentirà a Genmab di disporre di tre programmi clinici, tra cui l’ADC rinatabart sesutecan (Rina-S), mirato alla FRα e alla Topo1.

La terapia, nota anche come PRO1184, è attualmente in fase II per il cancro ovarico e altri tumori solidi che esprimono FRα. Genmab ha dichiarato che intende “ampliare” i piani di sviluppo di Rina-S nell’ambito di questi tipi di tumore. La pipeline di ProfoundBio comprende anche un ADC mirato a CD70, denominato PRO1160, e un altro chiamato PRO1107 diretto contro PTK7.

Jan van de Winkel, CEO di Genmab, ha sottolineato che l’acquisto “si allinea fermamente con la nostra strategia a lungo termine”, aggiungendo che “i candidati ADC, le piattaforme tecnologiche proprietarie e il team di talento di ProfoundBio saranno una grande aggiunta”. La transazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione di entrambe le società e dovrebbe concludersi nel corso del trimestre.

L’accordo è positivo, ma il prezzo è “scoraggiante”, ha osservato Suzanne van Voorthuizen, analista di Van Lanschot Kempen. Nel frattempo, Soren Lontoft Hansen di Sydbank ha affermato che l’acquisto “aiuterà a risolvere alcune… preoccupazioni” riguardo a “cosa succederà quando i flussi di cassa relativi al pagamento delle royalties di Darzalex (daratumumab), un farmaco sviluppato da Genmab, scompariranno tra qualche anno”.

Genmab ha già una partnership ADC con Seagen, che ha prodotto il farmaco Tivdak (tisotumab vedotin-tftv), approvato dalla FDA nel 2021 come trattamento per il cancro alla cervice. L’azienda ha anche una collaborazione con ADC Therapeutics e un altro accordo con Synaffix per le sue tecnologie ADC.