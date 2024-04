Garinei e Giovannini, padri del varietà, a “Storie della Tv” su Rai Storia

Dal teatro di rivista provengono Pietro Garinei e Sandro Giovannini, gli innovatori del ‘musical all’italiana’: ne parla “Storie della Tv” su Rai Storia

Nella Tv delle origini, il teatro è stato, con la radio, la fonte di idee e personaggi. Dal teatro di rivista provengono Pietro Garinei e Sandro Giovannini, gli innovatori del ‘musical all’italiana’, e per la giovane Tv inventano titoli come ‘Canzonissima’ e ‘Il Musichiere’, che rimarranno impressi nella memoria dei telespettatori. Sono loro i protagonisti del quinto appuntamento con la nuova stagione di “Storie della TV”, il programma sui personaggi e sui programmi che hanno reso unica la televisione italiana, raccontata da Aldo Grasso e dai suoi testimoni, in onda mercoledì 17 aprile alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

A raccontare la “ditta” Garinei – Giovannini sono Marco Giovannini, giornalista e figlio di Sandro che nel 1985 ha scritto con Lello Garinei il libro “Garinei e Giovannini presentano – Quarant’anni di teatro musicale all’italiana”; Gioia Garinei, vedova di Lello Garinei; Rossella Camilli, figlia di Romano, ufficio stampa di Garinei & Giovannini e “cercaospiti” per “Il Musichiere”; Graziella Polesinanti, concorrente de “Il Musichiere” e attrice per lo spettacolo “Felicibumtà”; Maurizio Micheli, attore per gli spettacoli di Garinei & Giovannini. E ancora, Vito Molinari, regista e autore Tv; Gabriella Farinon, annunciatrice e conduttrice Tv, che ha partecipato all’adattamento televisivo di “Mai di sabato, signora Lisistrata”; e Maurizio Porro, critico teatrale del Corriere della Sera.