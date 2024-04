Dermatite atopica di mani e piedi: dupilumab migliora qualità di vita

Negli adulti e negli adolescenti con dermatite atopica delle mani e dei piedi da moderata a grave, il trattamento con dupilumab ha migliorato i segni e i sintomi della malattia

Negli adulti e negli adolescenti con dermatite atopica delle mani e dei piedi da moderata a grave, il trattamento con dupilumab ha migliorato i segni e i sintomi della malattia oltre alla qualità della vita dei pazienti rispetto al placebo, come rilevato dallo studio di fase III LIBERTY-AD-HAFT pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD).

Il termine “dermatite delle mani e dei piedi” comprende condizioni con diverse eziologie, come la dermatite irritante da contatto, la dermatite allergica da contatto e la dermatite atopica delle mani e/o dei piedi, nonché diverse morfologie comprese le forme di dermatite vescicolare, ipercheratosica, fessurata secca e altre forme di dermatite delle mani e/o dei piedi.

La dermatite cronica alle mani, di qualsiasi eziologia, è associata a una significativa compromissione dell’attività, alla perdita di produttività lavorativa e all’aumento dei costi sanitari, con un impatto negativo sulla qualità della vita paragonabile a quello dell’asma o della psoriasi. La dermatite atopica è un noto fattore di rischio per lo sviluppo della dermatite delle mani e/o dei piedi, con il 34,4% degli adulti e il 79,9% dei bambini con dermatite alle mani e circa il 25% dei pazienti con dermatite ai piedi che hanno una storia di dermatite atopica. La prevalenza della dermatite alle mani nei pazienti con eczema attivo può raggiungere il 60%.

I sintomi principali riportati dai pazienti sono prurito e dolore. La malattia tende a essere cronica ed è spesso resistente al trattamento. A causa della rottura della barriera cutanea, la concomitante esposizione ad agenti irritanti/allergeni può causare un peggioramento della dermatite atopica sottostante in una percentuale significativa di pazienti con dermatite delle mani e/o dei piedi.

Scarse opzioni terapeutiche

Come premesso dagli autori, le terapie topiche sono spesso insufficienti per controllare le forme gravi e cronicamente recidivanti della malattia. L’alitretinoina (un derivato della vitamina A orale), approvata nell’Unione Europea per la dermatite cronica grave delle mani per un massimo di 24 settimane, è attualmente la prima scelta per la terapia sistemica, con un’efficacia variabile a seconda del sottotipo morfologico. Tuttavia si tratta di un farmaco teratogeno e il suo utilizzo richiede un monitoraggio di laboratorio. I corticosteroidi orali possono essere utilizzati per cicli brevi per ottenere il controllo della dermatite atopica acuta e grave, ma l’uso ripetuto o a lungo termine non è raccomandato.

Gli immunosoppressori non steroidei come la ciclosporina, l’azatioprina e il metotrexato sono utilizzati off-label. Le evidenze della loro efficacia nella dermatite atopica di mani e piedi sono limitate a poche serie di casi e piccoli studi clinici randomizzati e questi agenti sono associati a effetti avversi che devono essere considerati per l’uso a lungo termine.

Dupilumab è approvato nella dermatite atopica generalizzata e si è dimostrato efficace nel trattamento delle forme da moderate a gravi della malattia. Tuttavia alcuni pazienti con localizzazione solo a mani e/o piedi potrebbero non essere idonei per gli studi clinici avanzati sul trattamento sistemico della dermatite atopica a causa del requisito di un coinvolgimento di almeno il 10% della superficie corporea (BSA) e un concomitante punteggio EASI (Eczema Area and Severity Index) ≥16. Inoltre questi studi hanno valutato la gravità complessiva della malattia cutanea e non si sono concentrati specificamente sulla valutazione degli effetti del trattamento su mani e piedi.

Valutazione di dupilumab nella dermatite atopica di mani e piedi

Lo studio multinazionale di fase III LIBERTY-AD-HAFT ha incluso 133 partecipanti adulti e adolescenti con dermatite atopica cronica da moderata a grave delle mani, dei piedi o di entrambi in 48 centri, randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere dupilumab in monoterapia o placebo.

L’endpoint primario era la percentuale di pazienti che otteneva un punteggio di 0/1 (pelle libera o quasi libera da lesioni) nell’Hand and Foot Investigator’s Global Assessment (HF-IGA) alla settimana 16. Gli endpoint secondari erano la gravità e l’entità dei segni, l’intensità dei sintomi (prurito e dolore), il sonno e la qualità della vita.

Gravità della malattia e qualità di vita significativamente migliorati

Alla settimana 16:

Hanno ottenuto un punteggio HF-IGA pari a 0 o 1 (40,3% vs 16,7%, P=0,003) 27 pazienti assegnati a dupilumab rispetto a 11 trattati con placebo

Il trattamento con dupilumab rispetto al placebo ha prodotto miglioramenti statisticamente significativi rispetto al basale negli endpoint secondari riguardanti le lesioni cutanee: -69,4% vs -31,0% (P<0,0001) nell’HF-modified Total Lesion Sign Score (mTLSS); -74,8% vs -39,9% (P<0,0001) nell’Hand Eczema Severity Index (HECSI); 46,9% vs 21,5% (P <0,01) dei pazienti hanno ottenuto una riduzione ≥75% dell’HECSI (HECSI 75); -16,7 vs -10,0 (P<0,01) la variazione assoluta nella superficie di mani e piedi coinvolta dalla dermatite atopica, oltre a un cambiamento significativo nel picco di dolore misurato dalla HF-Peak Pain NRS (-4,7 vs -1,9, P<0,0001).

Hanno migliorato di almeno quattro punti la media settimanale del picco giornaliero del prurito misurato tramite la HF-Peak Pruritus Numeric Rating Scale 35 partecipanti che hanno ricevuto dupilumab rispetto a 9 sottoposti al placebo (52,2% vs 13,6%, P<0,0001).

I risultati del Quality of Life Hand Eczema Questionnaire sono migliorati nel gruppo dupilumab rispetto ai controlli (P<0,0001) e la media settimanale dei risultati della Sleep Numeric Rating Scale giornaliera è migliorata nel gruppo dupilumab rispetto ai controlli (P<0,05).

Nel complesso il profilo di sicurezza di dupilumab è stato simile a quello noto negli adulti e negli adolescenti con dermatite atopica da moderata a grave. Gli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE) si sono verificati rispettivamente nel 65,7% e nel 74,2% dei soggetti nei gruppi dupilumab e placebo. Congiuntivite e infezioni da herpes sono state più frequenti con dupilumab che con il placebo (rispettivamente 6,0% vs 1,5% e 6,0% vs 3,0%). Gli eventi di congiuntivite erano di intensità lieve o moderata e non hanno portato all’interruzione dello studio.

«In sintesi la monoterapia con dupilumab ha prodotto miglioramenti rapidi, clinicamente e statisticamente significativi nei diversi domini della dermatite atopica di mani e piedi senza nuovi segnali di sicurezza» hanno concluso gli autori. «Questo studio supporta pertanto dupilumab come una nuova terapia sistemica efficace per il trattamento delle forme moderate/gravi della malattia».

