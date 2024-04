Concorso d’Eleganza Varignana 1705: annunciate le date dell’edizione 2024

L’evento, che quest’anno vedrà anche un premio speciale destinato all’auto più significativa costruita nella Motor Valley come omaggio a una terra che ha scritto la storia dei motori, ha ottenuto il patrocinio Motor Valley Association.

Organizzato ancora una volta dal prestigioso resort Palazzo di Varignana, questo esclusivo Concorso celebra le più belle auto costruite prima del 1973 , mettendo in mostra icone di stile ed eleganza sullo sfondo dei colli bolognesi.

La Giuria del Concorso d’Eleganza Varignana 1705 – edizione 2024

Continuando la sua tradizione di eccellenza, il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 è lieto di annunciare i membri della giuria per la prossima edizione. Un compito importantissimo viene affidato alla loro esperienza, giudicare le vetture più eccezionali in base all’eccellenza qualitativa edestetica:

Stefano Pasini – Presidente della Giuria e rinomato autore di oltre 30 libri sull’automobile

Gianni Mercatali – esperto di auto d’epoca del più alto livello

Lorenzo Ramaciotti – da 20 anni Presidente della Giuria del Concorso di Villa d’Este e già

responsabile del design Pininfarina

Alessandra Giorgetti – vicepresidente del Registro Internazionale Touring Superleggera

Peter Read – Presidente del Comitato automobilistico del Royal Automobile Club

Stephen Bayley – Architetto, scrittore e contributor della rivista Octane

François Melcion – Direttore di Retromobile Paris

Stefano Pasini, Presidente della Giuria, ha dichiarato: “Sono entusiasta di presentare la stimata giuria internazionale che quest’anno si unisce a noi per il Concorso d’Eleganza Varignana 1705. Il nostro prestigioso evento promette non solo di mostrare un’eleganza senza tempo, ma anche di celebrare l’apice dell’artigianato automobilistico. Con i nuovi membri della giuria, siamo pronti a elevare ulteriormente gli standard di eccellenza, assicurando un’esperienza indimenticabile per gli appassionati e i cultori“.

Dopo il successo dello scorso anno, l’edizione 2024 del Concorso d’Eleganza Varignana 1705 offrirà nuovamente un itinerario di tre giorni come finale di stagione per gli appassionati di auto d’epoca. Con un programma ricco di attività, grazie all’esperienze che Palazzo di Varignana è capace di regalare ai suoi ospiti tra gusto, natura e benessere, l’evento è pronto ad affascinare i partecipanti per tutto il fine settimana.

Nel 2023, il Concorso ha incoronato il suo primo Best of Show, premiando l’Alfa Romeo 6C 2500 S Berlinetta Touring del 1939 della prestigiosa Collezione Lopresto. Quest’anno, con un’ampia scelta di 30 straordinarie auto d’epoca suddivise in sei classi, il Concorso promette ancora più emozioni.

Carlo Gherardi, fondatore di Palazzo di Varignana, ha dichiarato: “Sono molto felice del successo ottenuto dal Concorso d’Eleganza Varignana 2023. L’interesse e la passione dimostrate dai partecipanti e dagli spettatori hanno veramente incarnato lo spirito dell’eccellenza automobilistica. Ci stiamo già preparando a questa nuova edizione 2024, con l’obiettivo di dare vita ad un altro evento indimenticabile e siamo orgogliosi di proseguire con sempre maggiore entusiasmo in questo viaggio nell’esclusivo e raffinato mondo dell’automobilismo d’epoca”.