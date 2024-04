Arriva in streaming “The Tortured Poets Department”, nuovo album di Taylor Swift

Per Taylor Swift, un countdown su Instagram celebra l’uscita del nuovo album: “The Tortured Poets Department” sarà disponibile dal 19 aprile

Manca sempre meno all’uscita di ‘The Tortured Poets Department’, l’11esimo album in studio di Taylor Swift, disponibile da venerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nei principali store. Per celebrare l’avvicinarsi della release, sul profilo Instagram dell’artista è apparso un countdown ‘segreto’. Per vederlo basterà scrollare l’account di Taylor, e si aprirà la pagina dedicata accompagnata da un link di Threads per partecipare alla conversazione sul nuovo album.

THE TORTURED POETS DEPARTMENT

È possibile acquistare in preorder sullo shop di Universal, oltre ai 4 format LP, LP ‘Phantom Clear’, CD e cassetta che contengono la traccia bonus ‘The Manuscript‘, anche le versioni alternative del progetto discografico a cui, per ciascuna cover, è abbinata una bonus track diversa: ‘The Bolter‘, ‘The Albatross‘ e ‘The Black Dog‘.

LA TRACKLIST

Fortnight (feat. Post Malone) – 3:48 The Tortured Poets Department – 4:53 My Boy Only Breaks His Favorite Toys – 3:23 Down Bad – 4:21 So Long, London – 4:22 But Daddy I Love Him – 5:40 Fresh Out the Slammer – 3:30 Florida!!! (feat. Florence and the Machine) – 3:35 Guilty as Sin? – 4:14 Who’s Afraid of Little Old Me? – 5:34 I Can Fix Him (No Really I Can) – 2:36 Loml – 4:37 I Can Do It with a Broken Heart – 3:38 The Smallest Man Who Ever Lived – 4:05 The Alchemy – 3:16 Clara Bow – 3:36

The Manuscript Edition, TRACCIA BONUS: The Manuscript

The Bolter Edition, TRACCIA BONUS: The Bolter

The Albatross Edition, TRACCIA BONUS: The Albatross

The Black Dog Edition, TRACCIA BONUS: The Black Dog