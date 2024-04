According to Jack nelle radio con una nuova canzone

According to Jack torna sulla scena musicale con “The Best I’ve Never Had”. La seconda uscita rappresenta un’evoluzione artistica

Dopo il successo del singolo d’esordio “A Bunch of Stupid Songs”, According To Jack pubblica il suo nuovo inedito, “The Best I’ve Never Had”.

Affrontando il tema universale della costante sensazione di inadeguatezza, il brano esplora il conflitto interiore di chi cerca sempre di dare il meglio di sé, ma si trova costantemente a confrontarsi con la mancanza di risultati gratificanti.

L’atmosfera di “The Best I’ve Never Had” è pervasa da una calma malinconica ed emotiva che cattura l’essenza del tema trattato. Le melodie vocali avvolgenti si fondono armoniosamente con il suono intimo e minimale della chitarra acustica, creando un’esperienza sonora coinvolgente e toccante.

Il brano rappresenta così un’evoluzione artistica per According To Jack, consolidando il suo percorso come cantautore capace di tradurre emozioni complesse in musica autentica e avvincente.

“The Best I’ve Never Had” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da oggi.

According To Jack è un progetto solista nato nel 2022; lo stile musicale è fortemente influenzato dallo skate punk della west coast, ridotto ai minimi termini e riproposto in chiave più intima e minimale.

Nel 2023 parte la collaborazione con Sorry Mom!, con la quale esce il singolo di debutto “A Bunch of Stupid Songs” ed il secondo” The Best I”ve Never Had”.