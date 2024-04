A “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 le storie di Valeria, Luca e Franco

Il caso di Luca Ventre e quello di Valeria Pandolfo, la quarantenne siracusana morta nel maggio 2021 a Prata Sannita, a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

In una chat aveva scritto di aver ucciso Valeria con il veleno per topi. “Era uno scherzo, per me un bellissimo scherzo” dice ora Marcus – il compagno di Valeria Pandolfo, la quarantenne siracusana morta nel maggio 2021 a Prata Sannita, nel casertano – all’inviata di “Chi l’ha visto?”, il programma con Federica Sciarelli, in onda mercoledì 17 aprile alle 21.20 su Rai 3.

Con documenti e immagini drammatiche e inedite, inoltre, obiettivo sul caso di Luca Ventre, morto mentre si trovava nell’ambasciata italiana a Montevideo. Ospite, in studio, il fratello.

Infine, il caso di Franco, sparito dopo essere stato ingannato via social da una finta Dua Lipa. Chi si nasconde sotto il falso profilo? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.