Yalea omaggia Frida Kahlo con la nuova linea di occhiali

Occhiali: con la sua nuova capsule collection, Yalea vuole rendere omaggio a Frida Kahlo, artista tra le più apprezzate e celebrate a livello globale

Con la sua nuova capsule collection, Yalea vuole rendere omaggio a Frida Kahlo, artista tra le più apprezzate e celebrate a livello globale. Una donna che è riuscita a lasciare la sua impronta non solo per quello che l’ha resa celebre nel mondo, la sua arte, ma anche per quel suo stile unico e iconico, al di sopra delle mode. Così come Yalea, che sin dal suo debutto ha voluto raccontare le donne sostenendo la loro libertà di scelta, incoraggiare il loro talento e la loro bellezza personale.

Yalea ha creato quattro nuovi modelli che richiamano il suo stile distintivo e la sua estetica vibrante. La scelta dei materiali, il design ricercato, la cura e l’attenzione per i dettagli contraddistinguono e rendono unica questa collezione che parla al cuore delle donne e che, come Frida Kahlo, ridefinisce i concetti di femminilità e vuole ispirare le generazioni di donne a perseguire l’autenticità, la forza personale e la partecipazione attiva nella società.

Frida Kahlo ha sempre sofferto nel corpo, ma ha amato ferocemente la vita, rimanendo visceralmente legata ad essa. Amava il mondo e la natura, amava il Messico e tutto ciò che aveva da offrire, riportandolo in maniera naïf ma certamente viva nelle sue tele: frutta voluttuosa, colori vibranti e soprattutto fiori freschi, gli stessi che diventano motivo di comunicazione stilistica con un pattern a fiore che fa capolino sull’asta. Anche il terminale dell’occhiale a forma di pennello, emblema della sua vita e del suo lavoro, diventa il simbolo che rappresenta la sua arte.

La ricercatezza dei dettagli estetici e l’armonia delle forme si sposano con l’alta qualità dei materiali e la precisione delle tecniche di lavorazione, come per il ponte di alcuni modelli che riproduce le iconiche sopracciglia di Frida sottolineando la sua scelta di stile personale, un atto di ribellione contro le aspettative culturali e sociali legate al ruolo delle donne. I tratti distintivi dell’artista, BEAUTIFUL, REBEL, UNIQUE e STRONG, diventano nomi per i due modelli da sole e i due modelli da vista, scritte manifesto visibili all’interno delle aste trasparenti.

Come nelle sue opere, la palette colori è intensa e decisa con il nero, il grigio scuro e il bianco abbinati a forti pennellate di giallo, rosso, viola, verde scuro, melanzana e rosa, in un equilibrio di color-block e trasparenze, abbinamenti scelti per valorizzare e incorniciare il viso delle donne senza nasconderlo.

Creare un packaging dedicato a Frida Kahlo richiede una considerazione attenta della sua vita, del suo lavoro e dei simboli che rappresentano la sua arte. Yalea ha scelto ancora una volta i fiori come motivo decorativo, per i due nastri che incorniciano l’elegante box nero, un omaggio alla sua arte, simbolo di forza e di coraggio che per questo continua a influenzare il mondo contemporaneo.