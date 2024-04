Su Rai 1 con “The Miracle Club” un viaggio nell’amicizia: la trama del film

Un viaggio a Lourdes per tornare ad essere amiche nel film “The Miracle Club” che Rai 1 propone stasera: ecco la trama

Un viaggio a Lourdes per tornare ad essere amiche è quello raccontato in “The Miracle Club” che andrà in onda martedì 16 aprile alle 21.30 su Rai 1 in prima visione. Dopo quarant’anni passati in America, Chrissie torna a Dublino, per il funerale della madre. In Irlanda ritrova la sua vecchia amica Eileen e la migliore amica di sua madre, Lily.

Le tre donne vincono un viaggio a Lourdes e partono insieme: c’è qualche antico dissidio da sanare. A metà strada fra dramma e commedia, storia e ambientazioni piuttosto originali connotano un film tenuto in piedi da un tris di protagoniste di lusso, con Maggie Smith davvero inesauribile.