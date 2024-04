Stasera su Rai 2 al via il programma “La fisica dell’amore”

Stasera su Rai 2 al via “La Fisica dell’Amore” con Vincenzo Schettini. Tra gli ospiti Big Mama, Claudio Cecchetto e Umberto Guidoni

“La Fisica dell’Amore” è il nuovo programma dell’Intrattenimento Prime Time in onda su Rai 2 in seconda serata il martedì e il mercoledì, per sei puntate, a partire dal 16 aprile. Vincenzo Schettini, noto Professore di Fisica popolare sui social, amatissimo dai giovani e non solo, si propone di illustrare ai ragazzi come affrontare con coraggio le sfide di natura emotiva. Attraverso esperimenti di fisica, e avvalendosi della testimonianza di ragazzi che hanno il coraggio di raccontare un loro momento particolarmente intenso, spiega la complessa realtà dei sentimenti e delle emozioni che costellano la nostra vita (l’amore, l’amicizia, la rabbia, la paura, la sofferenza, la sessualità ecc.).

Ogni puntata, accompagnata dalle note del giovane pianista Gabriele Rossi, sarà un viaggio che toccherà più temi e che coinvolgerà ospiti del mondo della musica, dello spettacolo ma anche della cultura, dello sport e del giornalismo.

La prima puntata, in onda martedì 16 aprile alle 23.30, sarà dedicata all’equilibrio e vedrà tra gli ospiti Big Mama che, dopo aver raccontato della sua adolescenza, canterà il pezzo che l’ha resa popolare all’ultimo Festival di Sanremo. Interverranno poi Claudio Cecchetto che racconterà che bambino è stato e come ha realizzato i suoi sogni e Giuseppe Pirozzi, noto per il ruolo di “Micciarella” nella serie “Mare Fuori”.

Nella seconda puntata, in onda mercoledì 17 aprile alle 23.30 e dedicata alla forza centrifuga e al vuoto, saranno I Santi Francesi (Alessandro de Santis e Mario Francese) che, dopo aver giocato con Vincenzo, si esibiranno nel loro successo sanremese. Interverranno poi l’astronauta Umberto Guidoni e il campione di karate Luigi Busà.