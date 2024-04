Previsioni meteo 16 aprile 2024: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 16 aprile 2024: peggioramento del tempo e piogge su gran parte delle regioni italiane

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo un weekend e un inizio di settimana con l’anticiclone, che però ora lascia spazio al ritorno del maltempo. Nella giornata di oggi avremo un peggioramento del tempo piuttosto marcato con piogge su tutto il Nord Italia, zone interne del Centro. Sud peninsulare e Sicilia. Temperature in deciso calo e anche domani non andrà meglio, con precipitazioni che insisteranno soprattutto al Centro e al Nord. A seguire si intravede un miglioramento per il prossimo weekend, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 16 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità alternata a schiarite, possibili fenomeni isolati al Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con piogge sparse al Nord-Est e più asciutto altrove. Tra la serata e la notte tempo in generale peggioramento con piogge e temporali sparsi e neve sui rilievi a quote medie. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile durante la giornata sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti in transito. Nuvolosità in aumento dalla serata con piogge sparse in arrivo nella notte. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile sia al mattino che durante le ore pomeridiane con cieli per lo più soleggiati, Nuvolosità con piogge sparse tra Sicilia e Calabria. Nuvolosità in aumento tra la serata e la notte con delle piogge sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .