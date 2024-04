Merz acquisisce due asset di Acorda Therapeutics

Merz Therapeutics acquisirà due farmaci già in commercio da Acorda Therapeutics, uno per il Parkinson e l’altro per la sclerosi multipla

Merz Therapeutics ha sottoscritto un accordo con Acorda Therapeutics per acquisire due farmaci già in commercio uno per il Parkinson e l’altro per la sclerosi multipla. La conclusione della transazione contribuirà in modo significativo alla strategia di crescita accelerata di Merz Therapeutics.

L’accordo arriva dopo che Acorda Therapeutics ha annunciato di aver presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti. “Il team di gestione e il consiglio di amministrazione di Acorda hanno valutato tutte le nostre opzioni strategiche e, dopo un processo esaustivo, ritengono che questa opzione sia nel migliore interesse degli stakeholder”, ha dichiarato l’amministratore delegato Ron Cohen. Acorda prevede che la vendita a Merz si concluda a giugno, anche se altri potenziali acquirenti possono presentare offerte nell’ambito del processo controllato dal tribunale.

“L’attività di Merz Therapeutics, concentrata sullo studio della neurologia, si è sviluppata molto bene negli ultimi anni. Questo investimento contribuisce in modo significativo alla nostra strategia di crescita e amplia il nostro portafoglio nel campo dei disturbi del movimento e neurodegenerativi. Inoltre, rafforzerà la nostra posizione di mercato in Nord America”, afferma Jörg Bergler, COO del Gruppo Merz. “Siamo entusiasti dello sviluppo di Merz Therapeutics e siamo convinti che l’acquisto dei due farmaci – uno per il trattamento delle fasi OFF della malattia di Parkinson e uno per il trattamento dei disturbi dell’andatura nella sclerosi multipla – sarebbe di grande importanza e valore sia per i medici che per i pazienti.”

I problemi per Acorda sono iniziati nel 2017, quando un tribunale distrettuale statunitense ha invalidato quattro brevetti che proteggevano dalla concorrenza generica fino al 2025 la sua terapia per la sclerosi multipla Ampyra (dalfampridina). Il successivo tentativo di ribaltare la decisione è stato stroncato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2019. La recente decisione di Biogen di porre fine all’accordo di licenza e collaborazione con Acorda, della durata di 14 anni, per l’altra terapia contro la SM Fampyra (fampridina), potrebbe essere stata il chiodo finale.

Acorda ha dichiarato che sta chiedendo l’approvazione del tribunale per rimanere operativa durante il processo di vendita, che comprende anche la terapia per il morbo di Parkinson Inbrija (levodopa in polvere per inalazione). “Siamo fiduciosi che Merz, se sarà l’acquirente finale, sarà in grado di continuare a soddisfare le esigenze dei pazienti”, ha dichiarato Cohen.