Isola dei Famosi: incidente per Marina Suma, portata via per accertamenti

Isola dei Famosi, ancora un incidente in Honduras. Durante la prova per l’immunità contro Pietro Fanelli, Marina Suma è rimasta accasciata sulla spiaggia

La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è partita all’insegna di infortuni e Covid. Dopo l’abbandono di Tonia Romano per problemi di salute e dell’ex Miss Italia Francesca Bergesio per una micro frattura alla tibia, ancora un incidente in Honduras. Durante la prova per l’immunità contro Pietro Fanelli, Marina Suma è rimasta accasciata sulla spiaggia, chiedendo l’intervento di un medico. Vladimir Luxuria ha quindi interrotto il collegamento per permettere l’intervento dei soccorsi. L’attrice è stata portata via per accertamenti medici e ancora non state comunicate le sue condizioni di salute.

LO SFOGO DI PIETRO: È COLPA VOSTRA

L’infortunio di Marina Suma ha lasciato molta preoccupazione tra i concorrenti. In particolar modo Pietro, coinvolto nell’incidente, è quello che ha accusato di più il colpo. Il naufrago aveva in prima battuta lasciato vincere l’attrice per galanteria, ma è stato scelto di far rifare la prova. Pietro ha approfittato del momento delle nomination per redarguire la trasmissione, rea di non tutelare la salute dei naufraghi. “Non siamo carne da macello. Le potevo fare male, non è mia responsabilità ma degli altri. Una donna si è fatta male per colpa vostra, non mia“.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).