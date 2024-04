Incendio alla Borsa valori di Copenhagen, l’edificio più antico della città

Brucia la Borsa valori di Copenaghen, l’edificio più antico della capitale danese. Il ministero della Cultura: “In fumo 400 anni di storia”

Ha preso fuoco stamani la Borsa valori di Copenhagen, l’edificio più antico della capitale danese: le immagini diffuse dai media locali mostrano l’edificio avvolto dalle fiamme, con la caratteristica a “guglia del drago” alta 56 metri crollare a terra. Le autorità fanno sapere che tutte le persone all’interno sono state in grado di uscire in tempo e che non ci sarebbero feriti. C’è persino chi è riuscito a mettere in salvo quadri antichi della collezione della “Borsen”.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, mentre la polizia ha subito chiuso al traffico l’area circostante. L’edificio, risalente al XVII secolo, era interessato da lavori di ristrutturazione e l’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito degli impianti elettrici impiegati per l’intervento, sebbene al momento questa tesi non abbia trovato conferme ufficiali. Gli esperti tuttavia affermano che le impalcature che lo avvolgono hanno reso molto più difficoltoso per i pompieri spegnere l’incendio. Il ministro della Cultura Jakob Engel-Schmid ha espresso parole di rammarico per l’accaduto, dichiarando che “400 anni di storia danese sono andati in fumo”. L’edificio fu realizzato nel 1625 su ordine del re di Danimarca e Norvegia Christian IV. Le immagini dell’incidente hanno ricordato quelle del rogo della cattedrale di Notre Dame a Parigi del 2019.

A Copenaghen in fiamme la borsa valori, palazzo del XVII secolo pic.twitter.com/1D3Rc17883 — Giovanni Rodriquez (@GiovaQuez) April 16, 2024