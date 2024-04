Riscoprire sé stessi sotto le stelle sotto i cieli dell’Appennino Pistoiese: in Toscana il primo OasyHotel certificato per l’AstroTurismo

Nel cuore verde dell’Italia, tra Bologna e Firenze, sull’Appennino Pistoiese si trova una riserva naturale affiliata WWF: Oasy Dynamo. Nel 2021 è nato Oasy Hotel, 16 lodge costruiti con materiali naturali e rispettosi della natura, principalmente di profumatissimo legno, dotate di vetrate e ampia veranda e tutti i comfort che ci si attende da un resort di lusso. Qui è la natura a regnare sia di giorno che di notte dove è la luce delle stelle e della Luna a illuminare il paesaggio offrendo un’esperienza di completo relax. Oggi OasyHotel viene premiato per la bellezza del cielo stellato e la qualità dei servizi di ospitalità ottenendo la prestigiosa certificazione i “I Cieli più Belli d’Italia” di Astronomitaly, come uno dei luoghi ideali per l’AstroTurismo. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno dell’hotel nel promuovere un’esperienza unica e autentica per gli amanti dell’astronomia e della natura.

La Riserva WWF che ospita OasyHotel è un paradiso naturale, dove la biodiversità incontra il comfort moderno. Lontano dall’inquinamento luminoso delle città, questo idilliaco rifugio offre cieli stellati mozzafiato, creando un ambiente perfetto per chi cerca un’esperienza diversa ed emozionante.

“OasyHotel ha dimostrato di essere un esempio eccellente di come l’ospitalità e la conservazione dell’ambiente possano coesistere in perfetta armonia, un esempio di best practices che abbiamo potuto toccare con mano personalmente.” – sostiene Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly – “Durante i nostri sopralluoghi abbiamo lasciato ben volentieri l’auto in favore di un caddy ad alimentazione elettrica, fornito gentilmente dall’hotel, con cui per diverse notti abbiamo potuto esplorare il posto con le nostre attrezzature. Mentre fotografavamo e guardavamo il cielo stellato, gli animali venivano a trovarci. Colonna sonora i suoni del vento e dei volatili notturni. Ci siamo sentiti in perfetta simbiosi con la natura stessa e credo che anche tutti gli ospiti potranno sentirsi così!”

Tra le iniziative di AstroTurismo presso OasyHotel, gli ospiti possono richiedere prima e durante il loro soggiorno, di vivere esperienze private di osservazione delle stelle (AstroTour) con le Guide e Telescopi di Astronomitaly avvicinandosi così a quel patrimonio naturale che è il cielo stellato, ormai raro da vedere. Inoltre è possibile svolgere sessioni fotografiche per catturare la magia dell’universo.

Il Direttore Generale di OasyHotel ha commentato entusiasticamente il riconoscimento: “Siamo incredibilmente orgogliosi di ricevere la certificazione ‘I Cieli più Belli d’Italia’. Questo premio è un testimone del nostro impegno per la sostenibilità ambientale e per offrire esperienze uniche ai nostri ospiti. OasyHotel è il rifugio ideale per coloro che desiderano condividere la bellezza del cielo notturno in un ambiente lussuoso e rispettoso dell’ambiente.”

L’hotel ha pianificato un primo evento di osservazione astronomica per l’estate 2024, previsto il 2 di luglio, al fine di esaltare la certificazione e invitare gli ospiti a esplorare l’universo sotto i cieli più belli d’Italia.

