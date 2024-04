In libreria “La tua voce è un drago alato” di Alessandra Battaglia

Il libro di Alessandra Battaglia è un percorso per chiunque desideri cambiare, per chi vuole gestire meglio emotività e paure, per chi vuole esplorare le proprie potenzialità

La voce può far innamorare, può incoraggiare, rassicurare e spaventare, può convincere, muovere un esercito e cambiare il corso della storia: la voce è un superpotere. Del resto è lo strumento principale che l’essere umano utilizza da sempre per trasmettere emozioni, intenzioni e contenuti. Per questo è necessario imparare a utilizzarla al meglio delle sue potenzialità.

Il libro che hai tra le mani è una mappa del meraviglioso mondo della voce. Con spiegazioni ed esercizi pratici (compresi audio interattivi) ti guiderà verso la scoperta e lo sviluppo della tua vera voce. Le attività proposte ti aiuteranno ad arricchire la tua espressività vocale, imparare a modularla a piacimento, cambiare il timbro e il tono a seconda della situazione, gestire il volume, le apnee e l’affaticamento, migliorare la comunicazione con gli altri e sentirti a tuo agio ogni volta che dovrai parlare in pubblico. Con queste tecniche, insomma, potrai finalmente abbandonare la voce monotona e monocorde, quella che ti lascia scioccato ogni volta che la senti registrata e che ti fa dire “Ma questo non sono io!”.

La tua voce è un drago alato perché conosce luoghi che non puoi nemmeno immaginare, ha una forza incredibile, una potenza antichissima e un sapere che è altro da te e che puoi apprendere solo da lei. Questo libro è un percorso per chiunque desideri cambiare, per chi vuole gestire meglio emotività e paure, per chi vuole esplorare davvero le proprie potenzialità e trovare l’autentico io. La voce, infatti, non è solo uno strumento di comunicazione, ma è un ponte tra la tua interiorità e il mondo che ti circonda. La tua voce parla di te. È inconfondibile, unica al mondo, è il vascello dei tuoi pensieri, delle tue emozioni e dei tuoi desideri. Finalmente ora potrai utilizzarla con amore, consapevolezza ed eleganza.