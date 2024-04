Il ritorno a Milano dalla famiglia dietro la scelta di Amadeus di lasciare la Rai

C’è anche un risvolto personale e di vita nella scelta di Amadeus di lasciare la Rai: il conduttore tornerebbe finalmente a vivere in pianta stabile a Milano con la famiglia

Tra i motivi che hanno pesato nella scelta di Amadeus di andarsene dalla Rai ci sarebbe anche una scelta di vita: poter tornare una volta per tutte a vivere a Milano insieme alla famiglia (la moglie Giovanna Civitillo e il figlio) e non dover più sopportare gli spostamenti all’ordine del giorno tra Roma (è nella capitale che si registrano i programmi) e Milano (dove vivono moglie e figlio 15enne Josè). Ci sarebbe dunque anche un importante fattore di vita privata, oltre che motivazioni professionali.

All’indomani dell’annuncio che ha spiazzato i vertici Rai (ma i rumors giravano da un po’), i rumors sostengono che Amadeus abbia firmato un contratto con Nove. Andando dunque a Discovery, come aveva fatto già Fabio Fazio. Si parla, per il suo complenso, di 10 milioni di euro in quattro anni (2,5 milioni l’anno). Ma la leva per la decisione non sarebbe pare tanto quella economica, anche perchè lo stesso Amadeus ieri ha ricordato “gli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi”.

Secondo il Corriere della Sera, ad Amadeus potrebbero garantire un programma quotidiano in access prime time (ad esempio con l’acquisto, da parte di Discovery, del format Soliti Ignoti) e anche, perchè no, un programma musicale. Ad Amadeus verrebbe poi assegnata anche una consulenza editoriale per lo sviluppo di nuovi format. La scelta di ‘divorziare’ dalla Rai sarebbe maturata dopo la fine dell’ultimo Festival di Sanremo (il quinto consecutivo condotto da Amadeus), concludendo il quale Amadeus aveva annunciato chiaramente che sarebbe stato l’ultimo: aveva parlato di “fine corsa” e aveva lasciato l’Ariston sulla carrozza di Cenerentola insieme a Fiorello. Parlando poi, nei giorni successivi, di bisogno di ‘fermarsi’. Forse a quel punto sono partite le offerte da parte di Discovery? Negli ultimi tempi c’erano stati – e non hanno sicuramente aiutato – anche malintesi e voci spiacevoli, nient’affatto gradite dal concorrente come dimostrano le parole dette da Amadeus nel video social. Una per tutti la frase “senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori (Lucio Presta, ndr), a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni”.