I Bohemian Karma tornano con il brano “Passerà”

I Bohemian Karma sono pronti a scatenare l’ottimismo con il loro ultimo singolo, “Passerà”, primo in collaborazione con Sorry Mom!

Una traccia grintosa che risuona con un sound energico e un testo che invita ad abbracciare il positivismo anche nei momenti più difficili.

Con “Passerà”, il gruppo abbandona i sentimenti negativi e rabbiosi per abbracciare un messaggio diretto e semplice: quando la vita ti mette alla prova, alzati, fatti un drink e affrontala a testa alta!

Le esperienze, per quanto negative possano sembrare, vanno affrontate con determinazione e questo brano vuole essere proprio la colonna sonora di quell’atteggiamento.

Con una combinazione di sonorità accattivanti e un testo motivante, “Passerà” promette di essere un inno all’ottimismo e alla resilienza.

I Bohemian Karma nascono come power trio nel 2006 e poco dopo diventano una band di 4 elementi. Con questa formazione pubblicano un primo EP composto da quattro brani, partecipano a diversi contest e girano la penisola con i loro live.

Dopo alcuni anni la band si scioglie e i diversi componenti portano avanti i loro progetti solisti.

Nel 2022 la band decide di riunirsi, autoproducendo il singolo dal titolo “Delorean”, con cui vengono ammessi alle finali di Sanremo Rock.

Di lì a poco la line up cambia, il gruppo firma con l’etichetta ET-team e registra un nuovo singolo, “Saturday night pollution”, presso gli Hukapan studio a Milano.

Nel 2023 i Bohemian Karma entrano a far parte del roster di Sorry Mom! con cui esce il singolo “Passerà”.

Le influenze della band sono molte, come Rock, Punk, Grunge, passando per generi come il blues ed il country.