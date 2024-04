Al Milano Certosa District inaugura la mostra “Living Certosa”

Da martedì 16 aprile a fine giugno 2024, il Milano Certosa District presenta la mostra diffusa LIVING CERTOSA dell’artista visivo Robin Lopvet

Da martedì 16 aprile a fine giugno 2024, il Milano Certosa District – al centro di un importante progetto di rigenerazione urbana promosso da RealStep – presenta la mostra diffusa LIVING CERTOSA dell’artista visivo Robin Lopvet (Francia, 1990) a cura del collettivo Kublaiklan.

Un racconto artistico sull’evoluzione del distretto, sviluppato attraverso una serie inedita di collage fotografici in grande formato, a documentare in chiave ironica e accattivante il processo di riqualificazione in essere e la comunità locale presente. Artigiani di bottega, operai, ristoratori, e tanti altri ancora che Lopvet ha incontrato e fotografato catturando momenti della vita quotidiana di chi vive e lavora nel distretto.

Ne sono nate una serie di immagini fotografiche che saranno esposte come installazioni open-air nel Milano Certosa District, andando a posizionarsi nel tessuto urbano accessibile a tutti tra piazza Cacciatori delle Alpi e via Varesina, e rendendo così visibile ciò che spesso si perde nella frenesia della vita di tutti i giorni: l’importanza delle persone che popolano il distretto e che partecipano alla sua rinascita e trasformazione.

Le fotografie di Robin Lopvet mettono in scena composizioni fantasiose che partono dalla semplicità del quotidiano, andando a estrapolarne frammenti che, come spiega l’artista stesso, «raccoglie, smonta, rimescola e rimette insieme». Il risultato sono immagini dai colori vivaci su cui vengono innestati elementi surreali e giocosi, a tratti stranianti: i corpi si fondono con l’ambiente allo stesso modo in cui le fotografie, allestite nello spazio pubblico di Certosa, si fondono con le architetture della città.

Il progetto, curato dal collettivo Kublaiklan, vuole anche stimolare un pensiero sulla capacità della fotografia di generare immagini visionarie che partono dalla realtà per discostarsene, lasciando spazio alla creatività e alla fantasia, con il risultato di suscitare in chi guarda il desiderio di sognare a occhi aperti. Una fotografia che sia in grado di incuriosire e allo stesso tempo far riflettere, grazie al suo impatto estetico ma soprattutto al processo dietro le immagini, frutto di uno scambio attivo con la comunità del distretto. Immaginazione e realtà si mescolano così grazie all’intervento dell’artista.

Più nel dettaglio, l’intervento artistico di Robin Lopvet all’interno del Milano Certosa District si sviluppa con diverse installazioni in piazza Cacciatori delle Alpi e prosegue in via Varesina, in particolare sulla facciata della Fabbrica (ex Sandvik) al civico 184 e all’esterno del nuovo headquarter di Whirlpool al numero 204.