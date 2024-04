A “Codex” nella notte su Rai 3 si parla di “Iperstoria”

Se la Storia comincia con i primi geroglifici, ora, grazie ai dati processati dai supercomputer, si entra nell’Iperstoria. Lo racconta Codex su Rai 3

L’Arabia Saudita lancia Saudipedia al posto di Wikipedia e ricostruisce il suo passato tramite serie tv e documentari generati dalle 58 mila voci dell’Enciclopedia online. L’Indonesia mette le sue tradizioni su blockchain per tramandarle in modo corretto. ora che il turismo di Instagram piega il racconto dell’isola di Bali alle esigenze delle foto in verticale. Se la Storia comincia con i primi geroglifici, che segnano la fine della Preistoria ora, grazie a un’enorme massa di dati processati dai supercomputer, si entra nell’Iperstoria.

Un passaggio, che si è verificato solo un’altra volta nella storia dell’umanità, raccontato da “Codex”, il programma condotto da Barbara Carfagna, in onda martedì 16 aprile alle 23.00 su Rai 3. In questa nuova epoca, l’Intelligenza Artificiale potrà rileggere la storia del passato grazie anche all’analisi che può fare dei papiri di Ercolano, carbonizzati e finora non leggibili. Sul canale YouTube della Rai si possono vedere e ascoltare le interviste integrali in inglese. È possibile, inoltre, rivedere la puntata sulla piattaforma raiplay.it.