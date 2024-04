Zendaya a Che tempo che fa: “Bellissimo vedere Sinner dal vivo”

Zendaya da Fabio Fazio a Che tempo che fa: “È stato bellissimo vedere Sinner dal vivo”. L’attrice era presente a Montecarlo per assistere alle gare del torneo

Nel nuovo film di Luca Guadagnino di cui è protagonista, “Challengers”, interpreta un’ex prodigio del tennis diventata allenatrice. Nella realtà è una delle attrici più richieste del momento. E Fabio Fazio non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di intervistarla. Dopo i ‘colpacci’ di Naomi Campbell e Chiara Ferragni, Che tempo che fa ha ospitato proprio la superstar statunitense, in studio con i colleghi e co-protagonisti Josh O’Connor e Mike Faist.

La 27enne ha risposto con il sorriso a tutte le domande e ha commentato il match di tennis tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Zendaya era presente a Montecarlo per assistere alle gare del torneo Atp. Del campione nostrano ha detto: “È stato bellissimo vederlo di persona”.

“È stato bellissimo vederlo di persona”.

Zendaya, però, ha ammesso di non aver mai avuto troppa confidenza con il tennis prima dell’esperienza in “Challengers” e della preparazione fatta con Andrè Agassi: “Non mi sono mai interessata- ha spiegato- ora ne sono ossessionata, è uno sport bellissimo. Abbiamo avuto un regista bravissimo e quindi sembro anche brava sul campo. La verità è che non ne so niente, ma mi piace tantissimo”.

Per questo degli incontri ai quali ha assistito a Montecarlo ha spiegato: “Onestamente sono così incapace con il tennis che per me sono tutti fantastici. Tutte le volte che vedo qualcuno non ho la possibilità di dare un giudizio”.

LA TRAMA DI “CHALLENGERS”: AL CINEMA DAL 24 APRILE

Al cinema dal 24 aprile, “Challengers” racconta la storia di Tashi Duncan, una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest’ultimo deve affrontare sul campo l’oramai rovinato Patrick (Josh O’Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.

“In questo film il tennis- ha spiegato Zendaya- è una metafora, ogni scena è costruita come una battuta e una controbattuta nel rapporto tra i personaggi, che fra di loro sviluppano una importante co-dipendenza; non sono più in grado di prendere decisioni autonomamente gli uni dagli altri”.

In chiusura d’intervista, Zendaya ha, poi, salutato il fidanzato Tom Holland in un siparietto simpatico con Fazio. Regalando un mazzo di fiori, il conduttore ha detto:

In chiusura d’intervista, Zendaya ha, poi, salutato il fidanzato Tom Holland in un siparietto simpatico con Fazio. Regalando un mazzo di fiori, il conduttore ha detto: “Spider-man (riferendosi al ruolo che lo ha reso celebre, ndr) ti regala le gardenie?”. L’attrice ha risposto: “Spero stia guardando”.