Design at the Peak: Saporiti Italia alla Milano Design Week all’interno della straordinaria struttura piramidale che sarà inviata a fine anno da EV-K2-CNR in Nepal

In occasione della Milano Design Week 2024, dal 16 al 21 aprile 2024, Saporiti Italia presenta a Palazzo Lombardia, all’interno della straordinaria struttura piramidale che sarà inviata a fine anno da EV-K2-CNR in Nepal al Campo base per le ascensioni al monte Everest e al K2, i progetti vincitori dei laboratori di ricerca “Saporiti Design Experience” realizzati a Dubai in collaborazione con Dubai Institute of Design and Innovation e a Milano con POLI.design.

“Saporiti Design Experience” è un progetto che ha lo scopo di contribuire alla formazione professionale ed alla crescita culturale degli studenti delle scuole e delle istituzioni legate al mondo del design e dell’arte.

Una iniziativa che segue il programma delle prime serie di borse di studio e di assegni di ricerca conferiti dalla Saporiti Italia nel 2022 e 2023 a studenti e ricercatori del Politecnico Milano e di IUAV Venezia, e che vede ora impegnati gli studenti di Dubai Institute of Design and Innovation, di POLI.design Milano e dell’Accademia di Brera, a cui Saporiti Italia ha proposto di re-interpretare il design e il telo della iconica poltrona Miamina.

La poltrona Miamina

Nel 1983 Salvati & Tresoldi propongono alla Saporiti Italia di produrre un “omaggio” alla Tripolina, la seduta pieghevole in legno e tessuto utilizzata dall’esercito britannico nelle campagne d’Africa dell’800 e 900.

La Saporiti Italia realizza una innovativa struttura in tubi di acciaio, collegati da un avanzato giunto in fusione di ghisa sferoidale, con un coloratissimo telo di seduta disegnato negli anni da Ottavio e Rosita Missoni, Guido Pasquali, Gegia Bronzini e altri ancora.

La Miamina viene presentata nel 1983 prima nello showroom Saporiti Italia di Miami, da cui prende il nome, e poi in una straordinaria mostra alla Rotonda della Besana di Milano.

Nell’ottobre 2023 la Miamina è la protagonista assoluta della mostra “Art Colors Design”, organizzata dalla Saporiti Italia all’ADI Design Museum di Milano, esposta sia nelle versioni storiche realizzate da vari artisti e designer, sia in una edizione speciale di 20 pezzi unici “Twenty Cities” dedicati alle “città Saporiti” con originali teli e ricami creati dall’artista tessile FoscaMilano.

La Piramide-Laboratorio EV-K2-CNR

Nel 1987 il professor Ardito Desio – geologo, esploratore, alpinista, e organizzatore della prima ascensione al K2 del 1954 – e l’alpinista Agostino Da Polenza – direttore del progetto scientifico Everest K2 CNR – chiedono alla Saporiti Italia di contribuire alla realizzazione del più alto laboratorio di ricerca al mondo: la Piramide

EV-K2-CNR, creata al campo base per l’ascensione al monte l’Everest e al K2, a 5.050 metri di altitudine, dedicato allo studio delle dinamiche dei cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile delle aree montane ed alla salvaguardia degli ecosistemi fragili d’alta quota.

La Saporiti Italia sponsorizza il laboratorio-piramide, realizzandone gli interni con materiali speciali ultra-leggeri e crea inoltre un’edizione speciale della Miamina, con una struttura alleggerita ed il telo disegnato dal famoso grafico Bob Noorda.

Oggi, EV-K2-CNR continua a sviluppare i propri progetti e, con il sostegno della Regione Lombardia, realizza una nuova imponente struttura piramidale di 25 metri di lato, che a fine anno sarà inviata in Nepal e, sovrapposta alla Piramide-Laboratorio esistente, ne permetterà l’ammodernamento e l’allargamento.

E, ancora una volta, Saporiti Italia sosterrà e sponsorizzerà il progetto di ricerca di EV-K2-CNR, con contributi tecnici ed assegni di ricerca finalizzati allo studio dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle attività scientifiche, tecnologiche, economiche e sociali, sia in ambienti estremi che nei nostri ecosistemi.

In occasione della settimana del design milanese, dal 16 al 21 aprile 2024, la Saporiti Italia presenta all’interno di questa straordinaria e spettacolare struttura, installata nella piazza di Palazzo Lombardia, le ricerche degli studenti di Dubai Institute of Design and Innovation e di POLI.design Milano, risultati del progetto “Saporiti Design Experience”.

La presentazione della Saporiti Design Experience durante la Design Week di Milano

In occasione di “Design at the Peak”, accanto alla Miamina EV-K2-CNR disegnata nel 1990 da Bob Noorda, verranno presentati i prototipi di cinque poltrone Miamina disegnate dagli studenti di Dubai e di Milano e premiati dalla Saporiti Italia per i loro contenuti di innovazione tecnologica e modernità, ma anche di sostenibilità e responsabilità sociale.

Gli studenti di Milano e Dubai premiati dalla Saporiti Italia, vedranno le loro ricerche realizzate e presentate in uno spazio spettacolare, nelle giornate della Milano Design Week, accanto all’iconica Miamina disegnata da Bob Noorda e portata a Milano dal Nepal da Agostino Da Polenza, proprio per questo evento.

Insieme ai prototipi dei progetti premiati, una serie di totem multimediali presenterà tutte le ricerche dei 15 team di studenti coinvolti Saporiti Design Experience a Dubai e Milano.

I componenti dei team premiati riceveranno dalla Saporiti Italia un contributo per i loro studi e, in particolare, le quattro ragazze premiate con il Primo Premio a Dubai, saranno invitate dalla Saporiti Italia in un viaggio-studio a Milano per la settimana del Salone del Mobile, avendo così anche l’occasione di presentare direttamente ai visitatori della Piramide EV-K2-CNR il loro progetto