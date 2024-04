Previsioni meteo 15 aprile 2024: ultime ore di stabilità

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 aprile 2024: inizio di settimana con tempo stabile ma stanno per tornare le piogge su alcune regioni

Condizioni meteo ancora prevalentemente stabili sull’Italia in questo inizio di settimana anche se un peggioramento del tempo è dietro l’angolo. Nella giornata di oggi avremo ancora clima asciutto su quasi tutta la nostra Penisola, ad eccezione di precipitazioni di debole intensità al Nord tra pomeriggio e sera. Domani invece il peggioramento sarà più marcato e avremo possibilità di piogge su tutto il settentrione, zone interne del Centro e Sicilia. Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che mostra l’ingresso dell’aria fredda entro metà settimana e una possibile fase di maltempo soprattutto al Centro-Sud, con temperature in deciso calo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 15 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con possibilità di piogge sparse specie a ridosso delle Alpi, più asciutto altrove. Al pomeriggio peggiora con fenomeni in arrivo al Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. In serata e nottata condizioni di tempo asciutto ovunque ma con molte nuvole in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi spare e schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e nuvolosità irregolare in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo piogge sparse sulla Sicilia. Al pomeriggio locali fenomeni su Calarbia e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni soprattutto su Calarbia, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .