N’Dicka sta meglio: il calciatore della Roma resta ricoverato a Udine per accertamenti

La Roma ha fatto sapere che il difensore N’Dicka, ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dopo il malore in campo, sta bene

Paura in campo ieri, durante Udinese-Roma, partita valida per il 32esimo turno di serie A. Al minuto 29′ del secondo tempo il difensore della Roma N’Dicka, senza alcun contatto, si è accasciato al suolo per un dolore al petto. Soccorso immediatamente, viene portato negli spogliatoi. Era cosciente e ha alzato anche il pollice per rassicurare compagni e avversari. Ma da quel momento la partita non riprenderà, sospesa dall’arbitro sull’1-1. Sono soprattutto i calciatori della Roma a non sentirsela, preoccupati per il compagno di squadra. Ma la preoccupazione ha colpito anche la panchina dell’Udinese. Ora, sarà fissato il recupero, ma prima le condizioni di N’Dicka.

ROMA: N’DICKA SI SENTE MEGLIO ED È DI BUON UMORE

Con un post sui social pubblicato in serata, la Roma ha fatto sapere che il difensore ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, sta bene . “La squadra è andata a trovare Ndicka all’ospedale- scrive il club- Evan si sente meglio ed è di buon umore. Rimarrà in ospedale per ulteriori osservazioni”.

ROMA, ACCERTAMENTI ANCHE CARDIOLOGICI PER N’DICKA

Sui social le squadre del campionato italiano, compresa la Roma stessa, hanno inviato messaggi di sostegno al calciatore. “Forza Evan!”, si legge sul ‘X’, profilo ufficiale del Napoli. Stessa cosa per l’Udinese (“Siamo con te, Evan”), Lazio (“Forza Evan, ti siamo vicini”), Lega serie A (“Forza!”), Milan (“Sei forte, noi siamo con te”). La Roma, sempre su X, ha ricordato che il calciatore è rimasto cosciente e gli ha inviato il suo sostegno: “Forza Evan, siamo tutti con te!”. Dalla Germania è arrivato anche il sostegno dell’Eintracht Francoforte, ex squadra di N’Dicka: “Momenti in cui il calcio diventa così poco importante!- si legge sul profilo ‘X’- I nostri migliori auguri vanno a Evan Ndicka. Tieni duro, combattente! I nostri pensieri sono con te”.