Michela Giraud e Daniela Ferolla a “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Da stamani su Rai 1 la settimana di “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici. Tra gli ospiti Michela Giraud e Daniela Ferolla

Dalla ricetta più semplice, a quella più complessa, Antonella Clerici si appresta a svelare i segreti per cucinare al meglio ogni ingrediente nella nuova settimana di “È sempre mezzogiorno!”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 aprile alle 11.55 su Rai 1. Tra gli ospiti di questa nuova settimana, sono attese Michela Giraud lunedì 15 aprile e Daniela Ferolla giovedì 18 aprile.

Le prime verdure e i primi frutti di stagione saranno i protagonisti delle preparazioni dei cuochi: asparagi, patate novelle, salvia e carciofi saranno cucinati in diverse modalità e abbinati a carne, pesce o in piatti vegetariani. Accanto alla conduttrice ci saranno come di consueto Giovanna Civitillo, con tanti appuntamenti primaverili da consigliare in tutta Italia, e il maestro panificatore Fulvio Marino, che cuocerà nel forno azzurro pani, pizze e altri lievitati.

Non mancheranno poi “il professor” Daniele Persegani ed Evelina Flachi, nutrizionista e curatrice del benessere, oltre ad Alfio Bottaro con le sue gag e i suoi travestimenti. Ogni giorno le nuove manches dei giochi telefonici mettono in palio set di pentole e buoni spesa. Per prenotarsi per l’estrazione giornaliera si può chiamare il numero 06.45789090 o ci si può registrare sul sito www.giocherai.it. Per contattare la redazione del programma è, invece, attivo l’indirizzo email esempremezzogiorno@rai.it.