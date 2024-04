Marketing: 4 strategie di generazione di contatti pazzesche ma geniali

Marketing: da audaci stunt pubblicitari a stravaganti campagne sui social media, esploriamo alcune tattiche di generazione di contatti insolite

Il modello di marketing tradizionale non è sufficiente per attirare potenziali clienti per la maggior parte delle aziende. Allora, che ne dici di qualcosa di un po’ non convenzionale, addirittura pazzo? Da audaci stunt pubblicitari a stravaganti campagne sui social media, esploriamo alcune tattiche di generazione di contatti insolite.

1. Stunt Pubblicitari

Nulla cattura l’attenzione del pubblico come uno stunt pubblicitario spettacolare. Anche se potrebbe sembrare eccessivo, organizzare un evento memorabile può generare un’ondata di pubblicità e portare a un afflusso di potenziali clienti. Un esempio convincente di tale metodo è il salto dal bordo dello spazio di Felix Baumgartner, sponsorizzato da Red Bull.

Secondo Marta Olszewska, Senior Content Strategist presso Content With Marta, “Gli stunt pubblicitari lasciano un’impressione forte, spingendo le persone a esplorare il marchio, i prodotti o i servizi coinvolti. Non solo generano contatti; possono anche aiutare a creare un’immagine di marca duratura.”

2. Annunci di Retargeting

Un altro approccio controintuitivo è mostrare annunci alle persone che hanno lasciato il tuo sito web senza effettuare un acquisto.

Gli annunci di retargeting sono un tipo speciale di pubblicità online che vengono mostrati alle persone che hanno già visitato il tuo sito web o che sono nella tua lista di contatti, come qualcuno che ha mostrato interesse per ciò che offri o un cliente attuale. Invece dei soliti annunci visibili a tutti, questi annunci si rivolgono specificamente a persone che già ti conoscono, con l’obiettivo di ricordare loro i tuoi prodotti o servizi e incoraggiarli a ritornare.

Potrebbe sembrare una mossa disperata, ma gli studi hanno dimostrato che le persone che vedono annunci per qualcosa che hanno già esaminato online hanno il 70% in più di probabilità di acquistarlo rispetto a coloro che non vedono più quegli annunci.

“Il retargeting è fondamentale per ricordare ai consumatori il loro interesse iniziale e spingerli verso la conversione,” afferma Olszewska. “Dopo tutto, stiamo parlando di individui che hanno già mostrato un certo livello di interesse per il tuo prodotto o servizio.”

3. Collaborazioni con Influencer

Oltre la metà dei professionisti del marketing ora collabora con almeno dieci influencer per ogni campagna di marketing perché le persone tendono a fidarsi più delle raccomandazioni degli influencer, individui reali che seguono e ammirano, rispetto agli annunci tradizionali delle aziende. Gli influencer hanno un grande impatto sul loro pubblico, rendendoli più propensi a trasformare i follower in clienti fedeli. Questa fiducia è uno dei motivi principali per cui il marketing degli influencer è diventato popolare tra i brand di vari settori.

In una collaborazione unica, il Museo Van Gogh ha collaborato con Pokémon per creare una collezione speciale che presenta Pokémon nello famoso stile artistico post-impressionista di Van Gogh. Questa partnership è diventata un enorme successo, soprattutto per il merchandise, così richiesto da far crashare il sito web del museo. Gli articoli erano così popolari che ora vengono rivenduti per cifre fino a $700. Questo mix di arte classica e cultura pop moderna ha creato un buzz inaspettato, qualcosa che Van Gogh non avrebbe mai potuto immaginare.

Olszewska definisce questo “marketing della relatabilità”. Dice: “Le collaborazioni con gli influencer possono infondere autenticità nella storia del tuo marchio. I loro follower spesso si fidano del loro giudizio e saranno propensi a provare il tuo prodotto se lo consigliano.”

4. Regali Sconvolgenti

Immagina di regalare gratuitamente un prodotto o un servizio di valore per attirare potenziali clienti. Anche se una mossa del genere può sembrare stravagante, la parola ‘gratuito’ ha un potente effetto psicologico nel marketing.

MrBeast, un famoso personaggio di YouTube, ha fatto scalpore sui social media con una campagna di giveaway di $100.000 su Instagram. Questa campagna ha notevolmente aumentato i suoi follower e ha generato molta eccitazione. La sua strategia, che si concentra su opportunità equamente distribuite per tutti i suoi iscritti di vincere in grande, non è nuova ma attira sempre un’enorme attenzione.

Questo approccio non solo fa schizzare la sua popolarità, ma offre anche spunti su come i giveaway possano essere un potente strumento di crescita e coinvolgimento nel mondo digitale, in particolare per gli imprenditori che cercano di fare un impatto online.

“Niente lascia un’impressione più grande di un dono generoso,” suggerisce Olszewska. “Il costo iniziale potrebbe essere elevato, ma i contatti ottenuti e il potenziale ritorno sull’investimento ne fanno una tattica valida in molti casi.”

Sebbene il marketing tradizionale avrà sempre il suo posto, l’adozione di tattiche non convenzionali può risultare sorprendentemente efficace. La natura innovativa di queste strategie potrebbe portare un cambiamento rinfrescante che ti aiuta a distinguerti, elevandoti al di sopra della concorrenza.

Puoi Scommettere su Queste?

Considera queste tattiche non come un salto nell’ignoto, ma come un modo entusiasmante di fare le cose in modo diverso. A volte, sono le idee che all’inizio sembrano un po’ folli che finiscono per fare la differenza. Chi lo sa? Potrebbero semplicemente funzionare! Non puoi saperlo con certezza senza provarci, vero? Quindi, avrai il coraggio di essere radicale nel tuo approccio al marketing?

Marta Olszewska afferma: “Il mondo del marketing e della generazione di contatti è in continua evoluzione. Rimanere fermi non è mai un’opzione. A volte un pizzico di follia è proprio ciò di cui hai bisogno per dare una scossa alle cose!”

Quindi preparati a uscire dalla tua zona di comfort e ad abbracciare la follia – di tattiche di generazione di contatti fresche e innovative.