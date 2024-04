Il film “Fuga da Mogadiscio” stasera su Rai 1 in prima visione: la trama

Per il ciclo “Orient Express” dedicato al cinema asiatico, stasera su Rai 4 in prima visione in onda il film “Fuga da Mogadiscio”: la trama

Per il ciclo “Orient Express”, dedicato al miglior cinema asiatico contemporaneo, lunedì 15 aprile alle 21.20 su Rai 4 andrà in onda, in prima visione assoluta, il thriller d’azione “Fuga da Mogadiscio”. La storia si sviluppa nel 1991: mentre la Somalia è teatro di una guerra civile che mira a deporre il dittatore Siad Barre, la capitale Mogadiscio è sotto l’attacco delle squadre armate dei ribelli che sospettano ci sia un accordo tra le ambasciate e il dittatore.

I dipendenti delle sedi diplomatiche della Corea del Sud e della Corea del Nord, con le rispettive famiglie, si trovano nel mezzo degli scontri. L’unica speranza per la loro salvezza è superare le divisioni politiche e tutti insieme attraversare la città devastata dalla guerra.

Nel finale, anche un ruolo chiave per l’ambasciata italiana in questo thriller bellico diretto dal sudcoreano Ryoo Seung-wan che racconta una storia realmente accaduta: uno dei rari casi in cui, in oltre ottant’anni di conflitto, le due Coree si sono trovate a collaborare. Influenzato dal cinema action thriller americano, il regista – già apprezzato con “City of Violence”, “The Berlin File” e “Veteran” – si concentra sul ritmo e sulla spettacolarità delle scene d’azione, in una concitata sequela di inseguimenti e sparatorie.