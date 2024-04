I No Name Faces ci portano nel loro “Wonderland”

Gli svedesi No Name Faces ci portano nel loro “Wonderland”, il secondo singolo estratto dal nuovo album disponibile in digitale

Dopo il primo assaggio “I Am Not Your Bitch”, la band svedese No Name Faces presenta “Wonderland”, secondo singolo estratto dal nuovo album “NNF 3.0”, che segna il loro debutto in Italia dopo il successo nel proprio Paese.

La band presenta così “Wonderland”: “Benvenuti nel Paese delle Meraviglie, dove il regno del caos si scontra con l’estro della magia cinematografica. Questa canzone è un viaggio emozionante attraverso uno specchio che vi invita a sfuggire dalla mondanità, entrando in un caleidoscopio di suoni e immaginazione.

Lasciate che Wonderland sia il vostro biglietto per un luogo straordinario. Abbracciate il caos, godetevi l’inaspettato e lasciate che la musica vi porti oltre i confini della vita quotidiana, in un luogo dove l’immaginazione regna sovrana“.

Autori di una miscela musicale descritta come “metal dai riflessi pop”, i No Name Faces sfidano i confini tra i generi musicali, consegnandoci “NNF 3.0”, un mélange di riff pesanti che si scontrano con ritornelli anthemici, creando una miscela di intensità e orecchiabilità destinata a rimanere impressa nella memoria.

I No Name Faces sono la testimonianza di un successo costruito con le proprie forze. Il loro viaggio è frutto dell’autoproduzione, dell’impegno instancabile per il loro progetto, dove ogni nota, ogni testo scaturiscono con passione sfrenata. Questa dedizione è valsa loro le attenzioni di una fervente fanbase che attende con ansia ogni nuovo capitolo della loro odissea musicale.

I No Name Faces sono Morgan Lydemo (chitarrista e autore), Jonathan Lundberg (batterista), Soufian Ma’Aoui (bassista) e SKEB (cantante).