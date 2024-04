Giuliano Vozella su YouTube con il video di “Solo fortuna”

Fuori il video di SOLO FORTUNA, nuovo singolo di Giuliano Vozella. Il brano segue la pubblicazione dell’EP TERAPIA, il primo cantato in italiano dal producer e musicista

Solo Fortuna è la consapevolezza di vivere in un momento storico difficile come quello attuale dove l’obiettivo diventa quello di andare avanti con la lucidità mentale di chi capisce che, in fondo, nulla si può prevedere ma bisogna prendersi il giusto tempo per curarsi le ferite.

Il suono, apparentemente crudo e spoglio sul filone della scena Alternative e Indie americana, risuona come un flusso di coscienza urlato dall’inizio alla fine senza una struttura canonica, impreziosito da voci corali ambientali, chitarre e lapsteel eteree e de-tunate, batterie raw e melodie frammentate.

CREDITS

Scritto, Prodotto, Suonato, Registrato e Mixato da Giuliano Vozella al Try Try Again Studio Masterizzato da Filippo Strang al VDSS Recording Studio

BIO

Musicista e Produttore, quattro dischi a suo nome in lingua inglese (dal 2012 al 2018) e una serie di produzioni per autori e interpreti di diverse discografiche e altrettanti diversi stili. Firma, come autore, compositore e produttore, progetti italiani ed esteri come Mat, Marco Guazzone, Maëlys, BR Pascoli, Costa, Hyst, e realizza colonne sonore per brand e film come Bvlgari, Huawei, EgoItaliano, Helikon. Oggi, mentre continua la sua attività nel suo studio, è pronto a pubblicare una serie di singoli a suo nome per la prima volta in Italiano parlando dei suoi trent’anni e di cosa significhi, per lui, crescere.