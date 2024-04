Endi pubblica il nuovo singolo “Il canto del diavolo”

Disponibile su tutti i principali digital stores il nuovo singolo del rapper Endi, pseudonimo di Enrico Petillo, dal titolo “Il canto del diavolo”

Disponibile su tutti i principali digital stores il nuovo singolo del rapper Endi, pseudonimo di Enrico Petillo, dal titolo “Il canto del diavolo” che fa parte della riedizione e pubblicazione del suo primo album musicale, prodotto e distribuito dall’etichetta “Terapia D’urto – Indie music” , per la produzione musicale di Paolo Agosta. Nel brano Endi affronta un personaggio tutt’altro che semplice, il Diavolo, visto come una figura misteriosa e affascinante nonostante la sua natura di forza oscura ed inquietante che attira suo malgrado l’essere umano.

In un gioco delle parti in similitudine con la vita in cui si è attratti spesso più dal male e la menzogna è più affascinante della verità stessa. Un potere molto forte quello della menzogna che ricrea la realtà ed ha la capacità di plasmare a piacimento, di manipolare le persone inducendole a credere e a fare ciò che noi vogliamo in base alle nostre falsità. E dunque la forza di lottare con le proprie paure e i propri demoni e fare i conti con noi stessi è una delle cose più difficili da attuare. Un brano davvero particolare che Endi interpreta con il suo stile inconfondibile, il cui ritornello è cantato dalla cantante Marta Brando.

Endie, classe 1986, è un rapper milanese che si avvicina alla cultura Hip Hop prima con il writing e poi con il rap iniziando a scrivere le prime rime che lo porteranno a realizzare un primo demo nel 2006 e successivamente nel 2008 la pubblicazione del primo album appunto “Il Canto Del Diavolo”. Dopo questo fortunato esordio nel 2012 arriva un altro singolo “Gelido”, in collaborazione con il cantante Diego Barbati, brano che riscuote un buon successo nel circuito delle produzioni indipendenti, arrivando ad essere diffuso nelle principali radio locali e viene presentato anche “live” alla Mondadori di Milano come uno dei miglior singoli emergenti dell’anno per la compilation “Opera Prima”.

Nel 2015 arriva la pubblicazione di “Ci vorrebbe la felicità”, nuovo album da cui sono stati estratti i singoli “L’ultima ferita”, “Ti guarderò danzare” con Gloria B e “I Love Bombolone”.

Due anni dopo, nel 2017, pubblica il secondo album dal titolo “Sognando ancora”, anticipato dal singolo “Speciale”, disco dove troviamo molte collaborazioni con artisti della scena rap italiana tra cui Diluvio, Amir, Rayden, Nerone, Daniele Vit e di Marta Pedoni.

Nel 2019 pubblica il singolo “L’Amore è un’illusione” in collaborazione con Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. Forte della sua passione per la scrittura, nel 2020 completa e fa uscire il suo primo romanzo dal titolo “Qualcosa cambierà” pubblicato dalla casa editrice Scatole Parlanti. Tornando alla musica in sequenza escono successivamente altri due nuovi singoli “Resta qui” con Beatrice Pezzini e “Canzone Libera”. A Gennaio del 2023 esce “Piove a dirotto” in collaborazione con Davide De Marinis.