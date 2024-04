“Emotional Gym” è il nuovo singolo di TUM

Fuori “Emotional Gym” il nuovo singolo di TUM (voce dei Pocket Chestnut), subito disponibile sul profilo bandcamp e su tutte le piattaforme digitali

“Emotional Gym“, non è una love-song ma una song of love ossia un personalissimo inno all’Amore con la A minuscola (e non a caso esce proprio il giorno di San Valentino). La canzone è un primo assaggio di una nuova autobiografia musicale di un songwriter di stanza a Milano ma con l’anima itinerante, che da ogni viaggio torna con una valigia zeppa di storie e le raccoglie in un diario di canzoni, in questo casa dal 2020 ad oggi. Are you ready?

Vabbè, ci risiamo, ci sono ricascato di nuovo. Questo è il primo singolino del secondo disco che faccio a nome TUM. Esce oggi perchè pur non essendo una love-song è una canzone d’amore per i luoghi che ho visto dal 2019 ad oggi. Qui dentro ci sono le mie scarpe, la bassa lomellina e i grattacieloni di Milano, un po’ di Castel San Elmo e un pizzico di Kyoto dove una volta uscendo dalla metro ho incrociato Ian Brown ma non ho avuto le palle per fermarlo ed abbracciarlo come mi sarei meritato. Vabbè, certi Eroi passano solo una volta nella vita… tornando a questa canzone: negli anni 90 ascoltavo gli Oasis ma anche i Wheatus e i Cardigans, giocavo a basket a Cilavegna in provincia di Pavia e per la timidezza spesso avevo un’andatura dinoccolata. Un tale Tinelli, oggi gran maestro di tennis della provincia mi chiamava spesso “l’uomo ragno”, orbene in questa canzone ritorno a ciondolare su quelle strade che mi hanno cresciuto, coccolato e poi vomitato fuori. Lo faccio dopo tantissimi anni, un po’ per vedere l’effetto che fa e un po’ pure pe’ provocà.

Ad ogni modo mi sono emozionato e questo già mi basta e forse m’avanza pure…

