Emicrania con vampate di calore aumenta il rischio ictus

Una storia di emicrania combinata con vampate di calore persistenti risulta associata a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari e ictus secondo un’analisi dello studio Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) condotta sulla popolazione femminile. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Menopause.

Nello studio, dopo aggiustamento per età, razza, uso di estrogeni, ovariectomia e isterectomia, le donne che presentavano emicrania e vampate persistenti presentavano un rischio di malattia cardiovascolare più che doppio rispetto alle donne senza emicrania e con vampate di calore minime o crescenti (HR 2,25, 95% CI 1,15-4,38), hanno riferito Catherine Kim e colleghi dell’Università del Michigan ad Ann Arbor.

Inoltre, queste donne avevano un rischio più che triplo di ictus (HR 3,15, 95% CI 1,35-7,34), ha osservato il gruppo di esperti.

Tuttavia, dopo un ulteriore aggiustamento per i fattori di rischio di malattie cardiovascolari, tra cui un adeguato controllo della pressione sanguigna e del colesterolo, queste associazioni si sono attenuate sia per il rischio di malattie cardiovascolari (HR 1,51, 95% CI 0,73-3,10) sia per il rischio di ictus (HR 1,70, 95% CI 0,66-4,38).

Lo studio

Per questa analisi, il gruppo di Kim ha incluso 1.954 donne con dati di follow-up a 15 anni nello studio CARDIA. L’età media era di 40-41 anni.

Di queste donne, 835 presentavano sintomi vasomotori minimi, 521 sintomi vasomotori crescenti e 598 sintomi vasomotori persistenti. Si sono verificati 81 eventi cardiovascolari, tra cui 42 ictus.

La prevalenza dell’emicrania era maggiore nelle donne con sintomi vasomotori persistenti: 23% rispetto al 14% di quelle con vampate di calore minime e al 14% di quelle con vampate di calore crescenti.

Rispetto alle donne con sintomi vasomotori minimi intorno ai 40 anni, quelle che hanno dichiarato sintomi persistenti avevano maggiori probabilità di essere di razza africana, di avere un’istruzione inferiore e di fumare sigarette. Le donne con sintomi vasomotori persistenti avevano meno probabilità di usare la pillola contraccettiva orale, ma più probabilità di usare terapie ormonali esogene, di riferire sintomi della perimenopausa e di avere storie di isterectomia o ovariectomia.

In un’analisi di sensibilità, il gruppo di Kim non ha riscontrato alcuna interazione significativa quando si è tenuto conto dell’uso di estrogeni esogeni o di contraccettivi orali al momento del follow-up di 15 anni.

Il commento degli esperti

Questi risultati non sono particolarmente sorprendenti, ha commentato Kim, poiché alle donne affette da emicrania viene comunemente detto che sono a maggior rischio di ictus e malattie cardiovascolari. Kim ha sottolineato che nello studio non è emerso un aumento del rischio cardiovascolare o di ictus per le donne che soffrivano di una sola di queste condizioni. Ma quando le donne entrano nella mezza età, la combinazione di storia di emicrania e vampate di calore può rappresentare un’indicazione precoce di profili anomali di fattori di rischio cardiovascolare.

Stephanie Faubion, direttrice del Mayo Clinic Center for Women’s Health di Jacksonville, in Florida, ha osservato di non essere particolarmente sorpresa da questi risultati, facendo riferimento a studi precedenti che mostravano il legame tra vampate di calore, emicrania e malattie cardiovascolari.

Faubion, che è anche direttore della Menopause Society, ha dichiarato che “dobbiamo fare un lavoro migliore per capire come pesare questi fattori di rischio femminili specifici o predominanti per le malattie cardiovascolari per essere in grado di prevedere meglio quali donne sperimenteranno esiti avversi in seguito. Questo è importante per poter intensificare gli sforzi di prevenzione per queste donne ad alto rischio”.

“Dobbiamo anche perfezionare i nostri modelli di valutazione del rischio cardiovascolare nelle donne, soprattutto perché le malattie cardiache restano il primo killer delle donne”, ha aggiunto.

Kim, Catherine et al., Migraines, vasomotor symptoms, and cardiovascular disease in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults study, Menopause ():10.1097/GME.0000000000002311, February 13, 2024. | DOI: 10.1097/GME.0000000000002311