Chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo? Testa a testa tra Bonolis e Carlo Conti

Sanremo 2025, scatta il totonomi per il post Amadeus: rimonta di Paolo Bonolis, in quota è testa a testa con Carlo Conti

Sembra ormai cosa fatta la separazione tra Amadeus e la Rai, un addio che avrà come conseguenza il cambio alla guida del Festival di Sanremo, dopo cinque anni di direzione artistica del conduttore di “Affari Tuoi”.

Per i bookmaker è ora duello alla pari tra Carlo Conti, già all’Ariston tra 2015 e 2017, offerto a 2,75 su Planetwin365, e il ritorno di Paolo Bonolis, anche lui dato a 2,75 per i betting analyst di Snai e in forte risalita nelle ultime ore.

Scendono in maniera netta le possibilità di vedere per la prima volta al Festival Alessandro Cattelan, ora proposto a 5,50, davanti a un’altra new-entry come Stefano Di Martino, visto a 6,50. Più lontana Maria De Filippi, prima donna in lavagna a 10, seguita da Milly Carlucci a 15 volte la posta.