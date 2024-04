Artigianato: la svolta digitale con l’e-commerce Curly Home

L’e-commerce di Curly Home offre la possibilità di ordinare tende su misura e complementi d’arredo realizzati artigianalmente nel laboratorio di Padova

L’artigianato rappresenta una delle fondamenta più solide dell’Italia, una tradizione che conferisce prestigio a livello globale, negli ultimi anni però, l’avvento del digitale, ha dato una scossa a questo mondo integrandosi gradualmente con esso dimostrando come due universi apparentemente distanti possono invece arricchirsi reciprocamente.

Questa sinergia tra tradizione e innovazione ha portato risultati significativi come evidenziato dal rapporto di Confartigianato del 2023, il quale ha registrato una crescita del 3,3% delle imprese artigiane digitali, in particolare la regione Veneto si è distinta con un notevole aumento del +6,6%, confermando che l’implementazione di strumenti digitali può essere fattore chiave per lo sviluppo dell’artigianato.

La digitalizzazione offre a questo settore una preziosa opportunità di espansione, grazie all’e-commerce infatti è possibile raggiungere clienti in diverse regioni d’Italia, ciò consente anche a piccoli artigiani di portare la loro bottega direttamente a casa di chi acquista, nonostante la distanza geografica, per far conoscere e apprezzare la maestria artigianale.

Tra i laboratori che hanno creduto nel supporto dei mezzi digitali c’è quello sartoriale Curly Home, una realtà padovana vero gioiello italiano nella produzione di tende e complementi d’arredo, che nel 2021 ha adottato per prima l’e-commerce in questo settore come mezzo di promozione e vendita dei propri prodotti. L’unione tra digitale e artigianale ha permesso di offrire articoli unici ad un pubblico più vasto mantenendo alta la qualità e l’attenzione ai dettagli.

“Ci impegniamo ad offrire ai nostri clienti un’esperienza autentica e personalizzata. A differenza delle grandi aziende produttrici di tende che all’interno dei loro siti propongono una metratura standard e non modificabile noi diamo la possibilità di realizzare tende, tovaglie e asciugamani su misura unici e autentici, ogni pezzo è lavorato secondo le specifiche del cliente come se fosse entrato personalmente nella nostra bottega” spiega Matteo Boldrin socio Curly Home.

L’esperienza degli artigiani: un sapere necessario per affrontare nuove sfide portate dall’innovazione tecnologica e dalle nuove generazioni

La tradizione di Curly Home incarnata nell’esperienza e nella passione artigianale di Marina Lincetto, una sarta professionista con trent’anni di esperienza alle spalle, si unisce all’innovazione e modernità rappresentata da Matteo Boldrin, figlio e socio, due differenti generazioni con un unico obiettivo: rendere il prodotto su misura accessibile a chiunque.

La bottega, divenuta negli anni un laboratorio, conta ad oggi 12 esperti collaboratori che lavorano fianco a fianco e, grazie alle loro competenze, riescono a preservare e valorizzare lavori che rischierebbero di scomparire nel corso del tempo. Coloro che appartengono alla categoria dei lavoratori senior hanno accolto con entusiasmo l’innovazione tecnologica, riconoscendo le opportunità offerte dal mondo digitale per valorizzare il loro mestiere di artigiani.

L’implementazione di un servizio e-commerce, senza la presenza di un negozio fisico, ha consentito al team guidato da Marina Lincetto e Matteo Boldrin di condividere il loro talento con una clientela più ampia senza dover compromettere la qualità o la precisione nella realizzazione dei prodotti, grazie alla vendita online il lavoro artigianale di questi professionisti non solo persiste ma si espande, portando le loro creazioni uniche e ricercate ad un pubblico sempre più vasto.

Padova culla dell’artigianato sostenibile

Nel laboratorio di Padova, tende classiche, dalle arricciate agli anelli, fino ai modelli a vetro o a pacchetto, vengono create su misura utilizzando esclusivamente materiali di alta qualità made in Italy e sono considerate autentiche opere sartoriali poiché conferiscono agli ambienti domestici la stessa eleganza che un abito dà a una persona.

Ogni tenda è unica e prodotta in base alle specifiche richieste del cliente, promuovendo così la sostenibilità e riducendo gli sprechi, infatti non sono presenti stock a magazzino. Chi acquista viene guidato per la misurazione da video tutorial o dai professionisti e può richiedere una selezione dei materiali ricevendo campioni direttamente a casa per una scelta consapevole.

La soddisfazione dei clienti porta i soci di Curly Home a pensare al futuro guardando oltre all’Italia per far arrivare le loro qualità anche in Europa.

“L’e-commerce combinato con l’artigianalità ci ha portato grande soddisfazione, dimostrata dalla crescita esponenziale del nostro fatturato ogni anno. Ora miriamo a portare la nostra passione e il nostro stile anche oltre i confini italiani” conclude Matteo Boldrin.